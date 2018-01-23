Amazon'dan kasasız market dönemi

ABD'li internet alışveriş devi Amazon, ABD'nin Seattle kentinde kasasız gıda marketi sistemini hayata geçirdi.

Amazon Go adıyla ABD'nin Seattle kentinde hizmete giren sistemde, müşteriler ihtiyaç duydukları ürünleri alarak herhangi bir işlem yapmadan çıkabiliyor.

Sistemde mağaza raflarında bulunan sensörlerin algıladığı ürünler, otomatik olarak Amazon uygulaması vasıtasıyla müşterinin hesabına kaydediliyor.

Kurulan akıllı sistem sayesinde geri bırakılan ürünler de hesaptan düşürülüyor.

Bu sistemi kullanmak için kişilerin tek yapması gereken ise Amazon'un geliştirdiği Amazon Go isimli mobil uygulamayı telefonlarına indirmek.

Kasiyerlerin ve kasaların bulunmadığı market bu alanda bir ilk niteliğinde. Ancak bu markette kimsenin çalışmadığı anlamına gelmiyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, markette müşterilere yardım etmek için personele yer veriliyor.