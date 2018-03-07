Boyner'den 8 Mart'a özel 'kadın' filmi

2009 yılından bu yana her yıl kamuoyunda farkındalık yaratacak bir Kadınlar Günü kampanyasına imza atan Boyner Grup bu yıl, kadına yönelik ayrımcılık ve kız çocuklarının büyüme hakkına dikkat çekti.

Tüm Türkiye bu yıl, 18 yaşından küçük yüzlerce çocuğun hamile bırakılması, zorla evlendirilmesi haberleriyle sarsıldı. Kadınların hayatları ve bedenleri üzerinde kurulan baskı yetmezmiş gibi, bir de çocukların bedenlerine ulaşan taciz ve tecavüz haberleri toplumu derinden yaraladı. 2009 yılından bu yana her yıl kamuoyunda farkındalık yaratacak bir Kadınlar Günü kampanyasına imza atan Boyner Grup bu yıl, kadına yönelik ayrımcılık ve kız çocuklarının büyüme hakkına dikkat çekti.

“Tek kanatla uçamayız”

Eğitimde, ekonomide, istihdamda, siyasette ve hayatın tüm alanlarındaki karar süreçlerinde nüfusunun yarısına diğer yarısından farklı haklar ve uygulamalar sunan bir toplumun gelişme ve ilerlemesinden bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner: “Toplum olarak kadınların yaşamın her alanına eşit katılımı olmadan, tek kanatlı kuş misali, uçamayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi ülkemizin demokrasi, adalet ve haklar alanındaki ana sorun maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Toplumda refahın tabana yayılmasının, kapsayıcı bir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişimin gerçekleşebilmesi için hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğini tesis etmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyorum.” dedi.

“Çocukların büyüme hakkı tıpkı bedenleri gibi kutsal ve dokunulmazdır”

Hastanelere ulaşan hamile veya doğum yapan kız çocuğu sayısının ulaştığı boyutun ve bu durum karşısındaki kayıtsızlığın son derece sarsıcı ve korkutucu olduğunu belirten Ümit Boyner, “İnsanların evrensel haklarından hareketle, toplum olarak ‘tartışılmaz’ kabul etmemiz gereken konular olduğuna inanıyoruz: 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Çocukların büyüme hakkı vardır ve çocukların büyüme hakkı tıpkı bedenleri gibi kutsal ve dokunulmazdır” açıklamasında bulundu.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği kız çocukları özelinde başlar”

Türkiye’de 18 yaşından küçük çocuklara taciz ve tecavüz vakalarında verilecek cezalardaki yaş düzenlemesi, 18 yaşından küçük çocukların evlendirilebilmesi ve bunun açık bir suç teşkil etmesi gibi konuların hala tartışıldığına dikkat çeken Ümit Boyner, “Tüm çocuklar hayallerini, masumiyetlerini ve çocukluklarını koruyarak büyüyebilmeli. Bu konuların bilhassa kız çocukları özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin başlangıcı, kimi durumlarda ise kaybedildiği nokta olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyası kapsamında Boyner Grup özellikle kız çocuklarının “büyüme hakkı”nı ön plana çıkarıyor. “Kadına kadın diyoruz, çocuğa çocuk” filmini kız çocukları ve tüm çocukların çocukluk ve büyüme hakkının dokunulmaz ve tartışılmaz olması gerektiğinden hareketle “#18denönceherkesçocuk #Nokta” diyerek bitirdi.

Cesaret veren kadınlar kampanya filminde rol aldı

Filmde Türkiye’nin örnek aldığı, yaptıkları ve ürettikleriyle diğer kadınlara ilham ve cesaret veren kadınlar da rol alıyor. Türkiye Aile Planlaması Vakfı Başkanı Caroline Koç, Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergis, Oyuncu Demet Evgar, Blogger Billur Saatçi, Oyuncu ve Sanatçı Ayta Sözeri, Sosyal Dayanışma Ağı Genel Sekreteri Şirin Mine Kılıç, Kaosgl Derneği Başkanı Yasemin Öz, tasarımcı Meral Saatçi, Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu Merve Akkaya da kampanyaya destek veriyorlar.

Film Boyner Grup şirketleri Altınyıldız, A&Y Marka Mağazacılık, Beymen, Boyner Büyük Mağazacılık, BR Mağazacılık, Hopi ve Morhipo tarafından da mağaza ekranları ve web sitelerinden yayınlanıyor.