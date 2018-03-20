Çeliğin yıldızları Habaş, İçdaş ve Çolakoğlu oldu

Türk çelik sektörü 2017 yılındaki 17,8 milyon tonluk ihracatı ile dünya çelik ihracatı sıralamasında onuncu olurken, inşaat çeliği ihracatında da dünya ikinciliğini sürdürdü. 2018 yılına da ihracat artışı hedefi ile başlayan ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı Section 232 yasası ile ihracat pazarlarındaki sorunlara bir yenisi daha eklenen çelik sektörü, ÇİB’in düzenlediği Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Swissotel The Bosphorus İstanbul Hotel’de gerçekleştirilen törende 16 kategoride 38 firmaya toplamda 48 ödül verildi. Ayrıca her kategoride ilk 10’a giren firmalara toplam 160 sertifika dağıtıldı. Tüm ürünler bazında çelik ihracatının 2017 yılı yıldızları Habaş, İçdaş ve Çolakoğlu olarak sıralandı.

İlginin yoğun olduğunun gözlendiği törene Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile sektörün önde gelen STK’larının yöneticileri ve sektör kuruluşları katıldı.

Çelik İhracatının Yıldızları töreninde konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, 2017 yılı çelik ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Sektörümüz açısından 2017 yılına baktığımızda siyasi istikrarsızlığın süregeldiği geleneksel pazarlarımız olarak nitelendirdiğimiz Ortadoğu ülkelerine olan çelik ihracatımızda düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine ihracat pazarlarımızdan bazılarının kendi çelik sanayilerini kuruyor olması da ihracatımızı zorlayan etkenlerden biri oldu. Başta ABD olmak üzere korumacı önlemler ve haksız yere yürütülen ticaret politikası soruşturmaları ihracatımızı olumsuz etkiledi. Türk çelik sektörünün ana ürünü olan inşaat çeliğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması özellikle Rusya, Ukrayna ve Çin gibi dampingli ve kalitesiz ürün ihracatı gerçekleştiren ülkelere karşı Türk çelik sektörümüzü savunmasız bıraktı. Dünya genelinde bu ülkelere karşı gümrük duvarları yükselirken, bizde ise durum maalesef tam tersi oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüz 2017 yılında ihracatta yükselişini korumayı başardı. Geride bıraktığımız yıl Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında tüm olumsuzluklara rağmen ihracatlarını artıran ve kendi kategorilerinde en fazla ihracata ulaşmayı başaran firmalarımızı kutluyorum. Bundan sonra da hep birlikte güç birliği yaparak Türk çelik sektörünü çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Her türlü engele rağmen 2018 yılında da hedefimiz ihracatımızdaki yükselişi sürdürmek ve ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıyı artırmak olacak”.

Çelik sektörün en sıcak gündeminin ABD olduğuna vurgu yapan Namık Ekinci; “Neresinden bakarsanız bakın bu yasa ile ABD, “müttefik”im dediği ülkelere muafiyet kapısını açık bırakırken geri kalan ülkelere adil davranmıyor. Section 232’nin bazı ülkelere ayrıcalık tanıyarak uygulanması Türk çelik sektörünün aleyhinedir. Vergiden muaf bırakılan ülkeler içerisinde Türkiye’nin yer almaması, en önemli pazarlarımızdan olan ABD’nin Türkiye’ye kapanmasına ve sektörümüzün telafisi zor bir yara almasına sebep verecektir. ABD’nin yüzde 25 vergi kararının dünya ticaretinde dengeleri bozacağı bir ortamda bu kadar büyük bir pazarı telafi etmek çok zordur. Yasa 23 Mart’ta yürürlüğe girmeden önce muaf olan ülkeler arasında yer almak sektörümüzün önceliğidir. Bu konuda Bakanlığımızla istişare halindeyiz” diye konuştu.

Çelik sektörünün Türkiye ekonomisi ve ihracatında çok önemli bir yeri olduğunu belirten ve ihracatlarından dolayı sektöre teşekkür eden Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ise “Çelik sektörü bugüne kadar kendi gücü ve gayreti ile gelişme gösterdi. Türkiye’nin 2017 yılındaki 157 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştirerek önemli bir katkı sağladı. Bu başarıdan dolayı sektör temsilcilerini kutluyorum” dedi. Şenel ayrıca Section 232 sürecinden de bahsetti ve Bakanlık olarak gelişmeleri enine boyuna analiz ederek atılması gereken tüm adımları attıklarını ifade etti.