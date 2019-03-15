ESKAR'dan "kadın işgücü" paneli

Marmara Üniversite Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi (ESKAR) tarafından “Türkiye ve Dünyada Kadın İşgücü ve İstihdamı” konulu panel düzenlendi.

Marmara Üniversite Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi (ESKAR) tarafından Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen “Türkiye ve Dünyada Kadın İşgücü ve İstihdamı” konulu panel 6 Mart’ta Sultanahmet Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Panel ESKAR müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun konuşması ile başladı. Konuşmasında Türkiye ve dünyada kadın işgücü ve istihdamına yönelik rakamlardan bahseden Ayanoğlu, 1991 yılında kurulan ESKAR'ın tarihsel süreçte gerçekleştirdiği faaliyetleri kronolojik çerçevede hazırlama çalışması içerisinde olduklarını belirtti. Prof. Dr. Erişah Arıcan da çalışma hayatında kadının ve kadın çalışmalarının önemini vurgulayan kısa bir konuşma yaparak programı düzenleyen Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’na teşekkür etti. Marmara Üniversitesi eski rektörü ve ESKAR kurucusu Prof. Dr. Necla Pur ise 1991 yılında kurucu başkanlığını üstlendiği ve Türkiye’nin ilk kadın araştırma merkezi olan “Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezinin” kuruluşundan bahsederek yapılan çalışmaları aktardı.

Üniversitelerin toplumsal hayatta kadınların konumumun düzenlenmesinde üstlendikleri kritik rolün önemini vurgulayan Pur, ”1991’den bu yana kadın çalışmalarına yönelik pek çok çalışma yürüttük. Kadınlarımızı geliştirme ve yetiştirmeye yönelik çeşitli eğitim programları açarak binlerce kadına ulaştık. Şimdi de değerli meslektaşım Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun müdürlüğünü üstlendiği merkezin eski faal günlerine döneceğinden ve yürütülen çalışmalarla daha çok kadına ve yetişmekte olan nesillere ulaşılacağından çok ümitliyim. Bu vesileyle bu programı düzenleyen ve bizleri hatırlayıp davet ederek vefa gösteren değerli ESKAR müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Programın devamında panelin moderatörü olarak A Para spikeri Merve Tepe ile diğer panelistler TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Eski Aile Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Aşkın Aşan, “Kadın Sanayici Olmaz Mı Dediniz?” kitabının yazarı Yalçın Paslı, Kadın Girişimciler Derneği Üyesi Nezihe Kılınç ve İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayik sahneye davet edildi. İlk olarak sözü alan ve TİKAD’ın kuruluşundan bahseden Nilüfer Bulut, emek piyasasında eşit fırsatlar sunulduğu takdirde kadınların da erkeklerle aynı başarıyı sağlayacaklarını, bu fırsat eşitliğini yakalayabilmek için kadınların birbirlerine destek olmaları ve çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Prof. Dr. Aşkın Asan kadınların siyasi hayata katılmasürecinden ve bu konuda yürütülen çalışmalardan bahsederek, karar alma mekanizmalarında kadınların daha çok yer alması gerektiği ve bunu kazanabilmeleri için de kadınların mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Programın devamında söz alan KAGİDER üyesi Nezih Kılınç, erkek işi olarak bilinen sektörlerde de kadınların başarılı olabileceklerini vurgulayarak, kadınların fiziksel dezavantajlarının günümüzde bertaraf edilebildiğini inşaat sektöründen örnekler vererek açıkladı. Ardından yazar Yalçın Paslı sanayi sektöründe kadınların çok az yer aldığını belirterek sektörün özellikle kadınlar için cazibeli hale getirilesi gerektiğinden bahsetti. Son olarak Mustafa Atayik tıpkı sanayide olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de kadın çalışanların oranının düşük olduğunu ve söz konusu oranın yükseltilmesi gerektiğini rakamlarla açıkladı.

Panelin sonunda katılımcılara plaket takdimi yapılarak hatıra fotoğrafı çekildi.