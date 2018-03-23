Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele; IoT Akıllı Evler Girişimcisi Daniel Kottke, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei ve DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey katıldı.

Akıllı Ev Fikri Kendi Yaşam Deneyimimizden Çıktı

IoT Akıllı Evler Girişimcisi ve ilk Apple çalışanlarından Daniel Kottke; bulut teknolojileri kullanarak evlerdeki ortak alanları sanal ortama taşıdıklarını söyledi. “Böylece insanlara daha küçük evlerin yeterli olduğunu yani daha az para ödeyerek üst düzeyde bir evde yaşayabileceklerini gösterdik” diyen Kottke, gençlere de bol bol gezmelerini, farklı kültürlerin önemli deneyimler kazandırdığını vurguladı.

Facebook Üzerinden Kamyon Satıyoruz

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, facebook iş modelinin ekonomiye etkisini, ‘şirketlerin sınırlarını aşmasına destek vermek’ olarak tanımladı. Hem KOBİ’lere hem büyük şirketlere; pazarlama, müşteri hizmetleri ve müşteri içgörüsü alanlarında hizmet verdiklerini anlatan Matraş; “Akbank’taki kredilerin %15’i Facebook üzerinden satılıyor. Nissan’ın her ay yüzlerce aracı yine Facebook’tan satılıyor” dedi.

Gelecekte en önemli dört dijital trendi; bağlantı, ticaret, iletişim ve kültür olarak sıralayan Matraş; “Mobil bağlantı hayatımızı çok değiştirdi. Artık günde ortalama 200 kere telefonumuza bakıyoruz. Alışveriş yaparken mağazalardaki satışların yarısında mobil telefonun etkisi var. İletişimin de şekli değişti. Artık mesajla, fotoğrafla ve videoyla konuşuyoruz. Yakın gelecekte artırılmış gerçeklikle konuşacağız. Ama en önemlisi kültür. Yapılarımızı nasıl dönüştüreceğimizi çok iyi tasarlamamız gerekiyor” dedi.

Bankacılık Trendleri Takip Etmeli

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de trendleri takip etmenin sürdürülebilir iş başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Teknolojiye yılda 300 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Binbaşbil; “Bu sayede artık Akbank’ta işlemlerin sadece %5’i şubeden yapılıyor”dedi. Akbank Galata şubesini dijitalleştirdiklerini anlatan Binbaşgil, gelecekte tüm Akbank şubelerinin böyle olacağını belirtti.

Artık Tüketiciler De Çok Bilinçli

M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, özellikle milenyum jenerasyonunun %90’ının bir ürünü alırken, bu ürünün yapım sürecinin etik olup olmadığına da baktığını belirtti.

20 Sene Sonra Araba Satamayacağız

Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei; insanları A noktasından B noktasına yenilikçi bir yaklaşımla nasıl taşıyabileceklerine kafa yorduklarını ve sonunda sahibi olmayan, dijital şekilde yönlendirilen bir ulaşım sistemi bulduklarını anlattı. Daha az yakıt harcanan, daha az kirlilik yaratan bu sisteme 15 ay önce 8 ülkede başladıklarını belirten Sorgenfrei, otonom araç sistemine 9 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.





Yapay Zekada Gidecek Çok Yol Var

DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey ise; “Yapay zeka pek çok bileşenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapı. ‘İnsana karşı robot’ diye birşey sözkonusu değil. Bugün yaptığımız bir işi, yapay zeka sayesinde 15-20 kat daha iyi yapabilmemiz söz konusu. Örneğin yapay zeka arama motorlarını da geliştirecek. Bir kişi kentimde kaç adet kuduz köpek var ve bunlar şu an nerede diye arama yaptığında, hasta köpeklerin nerede olduğunu görebilecek” şeklinde konuştu.