"Global şirket z kuşağını anlamalı"

Moderatörlüğünü Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz’ın yaptığı panele UGG Kurucusu Brian Smith, TAV CEO’su Sani Şener, TBWA / Worlwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ve Netlog Lojistik Grubu CEO’su Şahap Çak katıldı.

Şener: Uluslararası şirket ve global şirket farklı

Oturumda ilk konuşmayı yapan TAV CEO’su Sani Şener, uluslararası şirket ve global şirket arasındaki farka dikkat çekti. Örnek olarak Ferrari’nin üretimini İtalya’da yaparak tüm dünyaya satış yapan ‘uluslararası’ bir şirket olduğunu belirten Şener, buna karşılık Toyota’nın global bir şirket olduğunu ifade etti. Şener; TAV’ın küresel olma sürecini halka arzla ve yatırımcı bazını genişleterek sağladıklarını ifade ederek; “Havalimanı işletme şirketlerimizi ve hizmet şirketlerimizi topladığımızda 76 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu şirketlerimizin hepsi otonom olarak yönetilir. Karar mekanizmalarında ise bazen otonomi otoriteye yani bize üstün geliyor, bazen de tam tersi oluyor. İhtilaf durumunda da devreye ben giriyorum” dedi.

Şener, global şirket olma yolunda şirketin bilgi sermayesinin de kritik önemde olduğunu, iş bilgilerini sürekli geliştirerek Avrupa’nın ilk 5 havalimanı işletmesi içinde yer almayı başardıklarını vurguladı.

Smith: Global şirket yaratmak çocuk büyütmek gibidir

UGG kurucusu Brian Smith, Avustralya’da herkeste olan UGG botların ABD’de hiçkimsede olmadığını fark edip numuneleri ABD’ye gönderdiklerini belirtti. İlk sene sadece 27 çift bot satabildiklerini belirten Smith, vazgeçmeden sanki bir çocuk büyütür gibi markayı büyüttüklerini söyledi. Smith; önemli olanın kararlı bir biçimde, doğru ürün ve hizmetle devam etmek olduğunu belirtti.

Topçuoğlu: Global markamız az, global yöneticimiz çok

TBWA/Worldwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu ise, Türkiye’nin belki global marka yaratamadığını ancak birçok global iş insanı yarattığını belirtti. Türk insanının hem doğuyu hem batıyı iyi anlayabildiğini bu yüzden de dünyanın birçok ülkesinde başarılı hikayeler yarattığnı anlattı. Topçuoğlu sözlerini; “Global marka olduktan sonra bunu yerel kültüre göre uyarlamazsanız olumsuz sonuçlar doğurur” şeklinde tamamladı.

Akkol: Global şirket z kuşağını anlamalı

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ise; “Geçmişe göre daha hızlı ve daha uzun yaşayan kuşaklar oluştu. Z kuşağı daha fazla insanla tanışmak, daha fazla deneyim yaşamak istiyor. Koç topluluğunun yaş ortalaması 34. Bu kuşak unvanlara önem verdiği için 20 bin çalışanımızın unvanını değiştirdik. Artık çalışanlarımız yan haklarını kendileri belirliyor. Bu kuşak daha fazla deneyim yaşamak istediği için rotasyon sistemini işletiyoruz. Çeviklik de çok önemli. Sonuç olarak global şirket olmak için insan kaynağınızı bu kuşağa göre değiştirmeniz gerekir” şeklinde konuştu.

Singh: Ortak yönlerimiz bizi güçlü kılıyor

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh ise, amaçlarının Hindistan menşeili şirketlerin büyümelerine yardım etmek olduğunu söyledi. İki ülke arasında önemli bir sinerjinin olduğuna inandığını bewlirten Singh, hem Hindistan’ın hem Türkiye’nin doğu ile batı arasında bir köprü olduğunun altını çizdi. Singh; “Dünyanın her yerinde Hintlilere rastayabilirsiniz. İnovatif bir toplumuz, küçük bir sermayeyle başlayıp milyon dolarlık şirketler yaratabiliyoruz. Türkler daha çabuk sonuç bekliyor. Başarı için biraz daha sabır gerekiyor” dedi.

Çak: Netlog artık global bir marka

Netlog Lojistik Grubu CEO’su Şahap Çak ise, cirolarının yaklaşık %55’inin yurtdışı operasyonlarından geldiğini ifade etti. 20-30 sene önce Türkiye’de lojistik kavramının bilinmediğini söyleyen Çak, artık günümüzde Türkiye’nin lojistik alanında önemli bir yere geldiğini ifade etti.