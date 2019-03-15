İşsiz sayısı 1 milyon arttı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldi. İşsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişilik arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,5 oldu.

İşsizlik oranı Aralık 2018'de bir önceki aya göre 1,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,3 puanlık artışla yüzde 15,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3,1 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

633 bin kişi işini kaybetti

İstihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azaldı ve 27 milyon 655 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 1,5 puan azalarak yüzde 45,4 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 375 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 258 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 57'si hizmetler sektöründe yer aldı.

Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı da 2 puan arttı.

Bu arada Aralık 2018'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 33,4 oldu.