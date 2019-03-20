Market markalarına sınır

Marketlerin genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp sattıklarına dikkati çeken Bakan Pekcan, buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de raflarda yer almasını zorunlu kılacaklarını bildirdi.

20 MART, 20190
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Market markalarına sınır

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "esnaf buluşması" programında iş insanlarıyla bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Yasası çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yöresel ürünün marketlerde yer almasıyla ilgili belli raf oranını zorunlu kılıyoruz" diyen Pekcan, şöyle konuştu:

"Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız. Bu üreticilerimizi, iç piyasada güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar haline getirmedikçe, bunları uluslararası firmalara taşıyıp, ihracatçı yapamayız."

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