Perakendenin devlerine ödül

Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri" töreninde “Perakendede Büyüme Ödülleri 2018” sahiplerini buldu.

26 ARALIK, 20180
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Perakendenin devlerine ödül

İş dünyasının öncü dergileri Capital ve Ekonomist tarafından, Vakıf Bank, Simit Sarayı, Torunlar GYO, hepsiburada, Related Digital, Karaca, BKM express  co-sponsorluğunda, Birleşmiş Markalar Derneği’nin iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” 25 Aralık 2018 Salı günü Wyndham Grand İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye’nin geleneksel perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan tören çeşitli kategorilerin perakende devlerini bir araya getirdi. Etkinlik esnasında sektördeki değişimi gözler önüne sermek ve perakendedeki inovasyonu gündeme taşımak amacıyla; “Hızlı Büyüyenler” ve “Perakendede Yenilik Dönemi” adlı iki oturum gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını, Capital&Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel’in yaptığı törende Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “e-ticarette Son Trendler”, ünlü reklamcı ve stratejist Levent Erden ise “Yeni Dijital Dünya” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

“Hızlı Büyüyenler” başlıklı oturumu Digital Related CEO’su Sedat Kılıç yönetirken bu oturumun katılımcıları arasında English Home CEO’su Berna Akyüz Öğüt, Getir ve Bitaksi Kurucusu Nazım Salur ve D&R Genel Müdürü Cem Eriç yer aldı.

“Perakendede Yenilik Dönemi” konulu oturumu ise Levent Erden yönetirken Mudo Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Migros Grubu İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç ve Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz oturumun panelistleri oldular.

Buluşmanın sonunda, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen “Perakendede Büyüme Ödülleri” ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.

Ödül alanlar:

PERAKENDEDE İNOVASYON FORUMU & ÖDÜLLERİ
25 Aralık 2018/ Salı
İçerik
 
Ödül Alan Firma
“Türkiye’nin (Ciroya Göre) En Büyük Perakende Şirketleri”
Birinci
BİM
İkinci
Migros
Üçüncü
A101
“Türkiye’de En Çok Mağazası Olan Perakende Şirketleri”
Birinci
A 101
İkinci
BİM
Üçüncü
ŞOK
“Türkiye’nin (Mağaza Sayısına Göre) En Büyük
 
 
Gıda Perakende Şirketleri
Birinci
Migros
İndirim Perakende Şirketleri
Birinci
A 101
Ayakkabı Perakende Şirketleri
Birinci
FLO Mağzacılık
Hazır Giyim Perakende Şirketleri
Birinci
LC Waikiki
Lüks Perakende Şirketleri
Birinci
Vakko
Mobilya Perakende Şirketleri
Birinci
İstikbal
Yapı Market Perakende Şirketleri
Birinci
Tekzen
Ev Tekstili Perakende Şirketleri
Birinci
English Home
Züccaciye Perakende Şirketleri
Birinci
Bernardo
Teknoloji Perakende Şirketleri
Birinci
Teknosa
Fast Food Perakende Şirketleri
Birinci
Tab Gıda
Kişisel Bakım Zinciri Perakende Şirketleri
Birinci
Gratis
Kitap&Kırtasiye Perakende Şirketleri
Birinci
D&R
“Türkiye’nin (Ciroya Göre) En Büyük
 
 
Lüks Perakende Şirketleri
Birinci
Beymen
Yapı Market Perkande Şirketleri
Birinci
Koçtaş
“Yurt Dışında (M2’ye göre) En Büyük Perakende Şirketleri”
Birinci
LC Waikiki
İkinci
BİM
Üçüncü
İstikbal
 
 

“Yurtdışında (Mağaza Sayısına Göre) En Büyük Perakende Şirketleri”
Birinci
İkinci
Üçüncü
BİM
LC Waikiki
Koton
İstihdam Yaratmada ilk 3 şirket
Birinci
BİM
İkinci
LC Waikiki
Üçüncü
Migros
Türkiye’nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketleri
Birinci
Hepsiburada
Türkiye’nin En Büyük Mobil Perakende Şirketleri
Birinci
Getir

Anadolu’nun En Büyük Perakende Şirketleri
Birinci
Özdilek AVM ve Tekstil
İkinci
Yunus Marketleri
Üçüncü
Adese


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