Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri" töreninde “Perakendede Büyüme Ödülleri 2018” sahiplerini buldu.
İş dünyasının öncü dergileri Capital ve Ekonomist tarafından, Vakıf Bank, Simit Sarayı, Torunlar GYO, hepsiburada, Related Digital, Karaca, BKM express co-sponsorluğunda, Birleşmiş Markalar Derneği’nin iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” 25 Aralık 2018 Salı günü Wyndham Grand İstanbul’da gerçekleşti.
Türkiye’nin geleneksel perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan tören çeşitli kategorilerin perakende devlerini bir araya getirdi. Etkinlik esnasında sektördeki değişimi gözler önüne sermek ve perakendedeki inovasyonu gündeme taşımak amacıyla; “Hızlı Büyüyenler” ve “Perakendede Yenilik Dönemi” adlı iki oturum gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını, Capital&Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel’in yaptığı törende Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “e-ticarette Son Trendler”, ünlü reklamcı ve stratejist Levent Erden ise “Yeni Dijital Dünya” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.
“Hızlı Büyüyenler” başlıklı oturumu Digital Related CEO’su Sedat Kılıç yönetirken bu oturumun katılımcıları arasında English Home CEO’su Berna Akyüz Öğüt, Getir ve Bitaksi Kurucusu Nazım Salur ve D&R Genel Müdürü Cem Eriç yer aldı.
“Perakendede Yenilik Dönemi” konulu oturumu ise Levent Erden yönetirken Mudo Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Migros Grubu İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç ve Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz oturumun panelistleri oldular.
Buluşmanın sonunda, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen “Perakendede Büyüme Ödülleri” ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.
Ödül alanlar:
|PERAKENDEDE İNOVASYON FORUMU & ÖDÜLLERİ
|25 Aralık 2018/ Salı
|İçerik
|
|Ödül Alan Firma
|“Türkiye’nin (Ciroya Göre) En Büyük Perakende Şirketleri”
|Birinci
|BİM
|İkinci
|Migros
|Üçüncü
|A101
|“Türkiye’de En Çok Mağazası Olan Perakende Şirketleri”
|Birinci
|A 101
|İkinci
|BİM
|Üçüncü
|ŞOK
|“Türkiye’nin (Mağaza Sayısına Göre) En Büyük
|
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|Gıda Perakende Şirketleri
|Birinci
|Migros
|İndirim Perakende Şirketleri
|Birinci
|A 101
|Ayakkabı Perakende Şirketleri
|Birinci
|FLO Mağzacılık
|Hazır Giyim Perakende Şirketleri
|Birinci
|LC Waikiki
|Lüks Perakende Şirketleri
|Birinci
|Vakko
|Mobilya Perakende Şirketleri
|Birinci
|İstikbal
|Yapı Market Perakende Şirketleri
|Birinci
|Tekzen
|Ev Tekstili Perakende Şirketleri
|Birinci
|English Home
|Züccaciye Perakende Şirketleri
|Birinci
|Bernardo
|Teknoloji Perakende Şirketleri
|Birinci
|Teknosa
|Fast Food Perakende Şirketleri
|Birinci
|Tab Gıda
|Kişisel Bakım Zinciri Perakende Şirketleri
|Birinci
|Gratis
|Kitap&Kırtasiye Perakende Şirketleri
|Birinci
|D&R
|“Türkiye’nin (Ciroya Göre) En Büyük
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|Lüks Perakende Şirketleri
|Birinci
|Beymen
|Yapı Market Perkande Şirketleri
|Birinci
|Koçtaş
|“Yurt Dışında (M2’ye göre) En Büyük Perakende Şirketleri”
|Birinci
|LC Waikiki
|İkinci
|BİM
|Üçüncü
|İstikbal
|
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|“Yurtdışında (Mağaza Sayısına Göre) En Büyük Perakende Şirketleri”
|Birinci
İkinci
Üçüncü
|BİM
LC Waikiki
Koton
|İstihdam Yaratmada ilk 3 şirket
|Birinci
|BİM
|İkinci
|LC Waikiki
|Üçüncü
|Migros
|Türkiye’nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketleri
|Birinci
|Hepsiburada
|Türkiye’nin En Büyük Mobil Perakende Şirketleri
|Birinci
|Getir
|Anadolu’nun En Büyük Perakende Şirketleri
|Birinci
|Özdilek AVM ve Tekstil
|İkinci
|Yunus Marketleri
|Üçüncü
|Adese
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