Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri" töreninde “Perakendede Büyüme Ödülleri 2018” sahiplerini buldu.

İş dünyasının öncü dergileri Capital ve Ekonomist tarafından, Vakıf Bank, Simit Sarayı, Torunlar GYO, hepsiburada, Related Digital, Karaca, BKM express co-sponsorluğunda, Birleşmiş Markalar Derneği’nin iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” 25 Aralık 2018 Salı günü Wyndham Grand İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye’nin geleneksel perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan tören çeşitli kategorilerin perakende devlerini bir araya getirdi. Etkinlik esnasında sektördeki değişimi gözler önüne sermek ve perakendedeki inovasyonu gündeme taşımak amacıyla; “Hızlı Büyüyenler” ve “Perakendede Yenilik Dönemi” adlı iki oturum gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını, Capital&Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel’in yaptığı törende Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “e-ticarette Son Trendler”, ünlü reklamcı ve stratejist Levent Erden ise “Yeni Dijital Dünya” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

“Hızlı Büyüyenler” başlıklı oturumu Digital Related CEO’su Sedat Kılıç yönetirken bu oturumun katılımcıları arasında English Home CEO’su Berna Akyüz Öğüt, Getir ve Bitaksi Kurucusu Nazım Salur ve D&R Genel Müdürü Cem Eriç yer aldı.

“Perakendede Yenilik Dönemi” konulu oturumu ise Levent Erden yönetirken Mudo Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Migros Grubu İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç ve Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz oturumun panelistleri oldular.

Buluşmanın sonunda, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen “Perakendede Büyüme Ödülleri” ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.

Ödül alanlar:

PERAKENDEDE İNOVASYON FORUMU & ÖDÜLLERİ

25 Aralık 2018/ Salı

İçerik



Ödül Alan Firma

“Türkiye’nin (Ciroya Göre) En Büyük Perakende Şirketleri”

Birinci

BİM

İkinci

Migros

Üçüncü

A101

“Türkiye’de En Çok Mağazası Olan Perakende Şirketleri”

Birinci

A 101

İkinci

BİM

Üçüncü

ŞOK

“Türkiye’nin (Mağaza Sayısına Göre) En Büyük





Gıda Perakende Şirketleri

Birinci

Migros

İndirim Perakende Şirketleri

Birinci

A 101

Ayakkabı Perakende Şirketleri

Birinci

FLO Mağzacılık

Hazır Giyim Perakende Şirketleri

Birinci

LC Waikiki

Lüks Perakende Şirketleri

Birinci

Vakko

Mobilya Perakende Şirketleri

Birinci

İstikbal

Yapı Market Perakende Şirketleri

Birinci

Tekzen

Ev Tekstili Perakende Şirketleri

Birinci

English Home

Züccaciye Perakende Şirketleri

Birinci

Bernardo

Teknoloji Perakende Şirketleri

Birinci

Teknosa

Fast Food Perakende Şirketleri

Birinci

Tab Gıda

Kişisel Bakım Zinciri Perakende Şirketleri

Birinci

Gratis

Kitap&Kırtasiye Perakende Şirketleri

Birinci

D&R

“Türkiye’nin (Ciroya Göre) En Büyük





Lüks Perakende Şirketleri

Birinci

Beymen

Yapı Market Perkande Şirketleri

Birinci

Koçtaş

“Yurt Dışında (M2’ye göre) En Büyük Perakende Şirketleri”

Birinci

LC Waikiki

İkinci

BİM

Üçüncü

İstikbal







“Yurtdışında (Mağaza Sayısına Göre) En Büyük Perakende Şirketleri”

Birinci

İkinci

Üçüncü

BİM

LC Waikiki

Koton

İstihdam Yaratmada ilk 3 şirket

Birinci

BİM

İkinci

LC Waikiki

Üçüncü

Migros

Türkiye’nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketleri

Birinci

Hepsiburada

Türkiye’nin En Büyük Mobil Perakende Şirketleri

Birinci

Getir



Anadolu’nun En Büyük Perakende Şirketleri

Birinci

Özdilek AVM ve Tekstil

İkinci

Yunus Marketleri

Üçüncü

Adese







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