ABD ve Kuzey Kore liderlerinin Singapur görüşmesi sonrasında Kuzey Kore, nükleer silahlardan tamamen arınmayı taahhüt etti

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lider Kim Jong-un arasında Singapur'da gerçekleştirilen tarihi zirve sonrasında imzalanan belgeye göre Kuzey Kore, nükleer silahlardan “tam arınma” için çalışma sözü verdi.

Söz konusu belgede “ABD ile Kuzey Kore, Kore yarımadasında uzun süreli ve istikrarlı bir barış rejimi için çaba gösterecek.” dendi.

Singapur'da bir araya gelen liderler, “ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler” kurmak üzere anlaştı.