TCDD, tren durdurma sistemi alacak

TCDD'nin ihale ile 93 otomatik tren durdurma sistemi alacağı bildirildi.

18 ARALIK, 20180
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TCDD, tren durdurma sistemi alacak

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazası sonrasında eleştirilerin hedefi olan TCDD, olası kazaları önlemeye yönelik bir adım attı. 

TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü, "de lokolar" için 93 otomatik tren durdurma sistemi (ATS) ile 5 ZTR bakım ve onarımı hizmeti satın alacak.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünce alımı yapılacak sistem ve hizmetler için açık ihale usulüyle ihale gerçekleştirilerek, yerli isteklilerden teklif alınacak.
 
Teklifler, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Bürosu'na 27 Aralık saat 14.00'e kadar sunulacak.
 
İhale, aynı yer, tarih ve saatte yapılacak.

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