TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan asgari geçim tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında Komisyon üyeleriyle paylaşıldı.

Buna göre TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak tespit etti.

Bu rakamın gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.