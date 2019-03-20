"Türkiye'nin kırılganlık riski arttı"

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nın dış risklere kırılganlığını, yurt dışından sağlanması gereken yüksek tutarda finansmanı gerekçe olarak bir derece artırdı.

Moody's tarafından dün yayımlanan ve kredi derecelendirme niteliği taşımayan raporda, Türkiye'nin dış kırılganlık riski "yüksek" seviyesinden "yüksek +" seviyesine çıkarıldı.

Bu değerlendirmeye gerekçe olarak yurt dışından sağlanması gereken yüksek tutarlı yeniden finansmanın yarattığı kırılganlığı gösteren Moody's raporunda ayrıca, "Düşük tasarruf oranlarına, enerji ithalatına ve ihracatın yüksek ithalat içeriği gibi sebeplerden kaynaklanan yapısal cari işlemler açığını yansıtmaktadır" denildi.

Türkiye'nin yurt dışı ve döviz yükümlülüklerine kıyasla "mütevazi" kalan döviz cinsi varlıkların da dış kırılganlığı artırdığı ifade edildi.

Cari açığın bu yıl tüketim ve yatırımlardaki gerilemeyle birlikte ortalama yüzde 1.2'ye gerileyeceğini öngören Moody's, bu sayede dış finansman gereksinimi azalsa da, yeniden finans edilmesi gereken yükümlülüklerin azımsanmayacak miktarda olduğuna dikkat çekti.

Moody's geçen yıl Ekim ayından itibaren gerilimin azaldığı Türkiye-ABD ilişkilerinin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle tekrar hareketli bir döneme girdiğine ve Almanya'nın Türkiye'ye giden turistlere yönelik seyahat uyarısını sertleştirdiğine dikkat çekti.

Raporda, "Bu diplomatik anlaşmazlıklardan biri veya ikisi birden daha hararetli bir hal alması ve ticaret ve yatırımları daraltacak yeni yaptırımların başlatılması TL'nin tekrar güç kaybetmesinde rol oynayabilir" denildi.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin üç basamak altında "negatif" görünüm ile derecelendiriyor.



