Türkiye'nin devam eden bazı sorunları olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yapısal reformları hızlandıracağız, cari açık ve enflasyona odaklanıp aşağı indireceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası yapısal reformları hızlandıracaklarını söyledi.

Şimşek, Number1FM canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye zor bir dönemden geçti, son 4-5 yıldır Türkiye'nin başına örülmedik felaket kalmadı" dedi.

Seçim kararı alındığında piyasaların olumlu tepki verdiğini hatırlatan Şimşek, "Ağustosta takvim tarihi veren rating kuruluşu kararı ile ortalığı karıştırdı, zamanlaması manidardır" ifadelerini kullandı.

"Seçim ile belirsizlik ortadan kalkacaktır" şeklinde konuşan Şimşek, "Devam eden bazı sorunlar var, sorunsuz ülke yok, cari açık ve enflasyona odaklanıp aşağı indireceğiz" açıklamasını yaptı. Şimşek, "AK Parti hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemiştir, her zaman enflasyon farklarını verdik, özel sektör de enflasyonu eninde sonunda uyarlamak zorunda" dedi.

Şimşek, dış borcun iddia edildiği kadar yüksek olmadığını belirtti.