Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Capital ve Ekonomist Dergileri ile Dünya Bankası ve Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi işbirliği ile düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu.

İklim Değişikliği Zirvesi üst düzey iş dünyası temsilcilerinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirvenin açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapıldı. İklim değişikliği riskleri ile yarattığı fırsatların yeşil ekonomi ekseninde tartışıldığı Zirve, Capital ve Ekonomist Dergileri ile Dünya Bankası ve Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi- PMR (Partnership of Market Readiness) işbirliği ile 18 Nisan tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki açılış konuşmasında “İklim değişikliği sadece çevre sorunu değildir. Ekonomik ve sosyal boyutu olan önemli bir sorundur. İklim değişikliği fosil yakıtlara bağlı olan büyüme modellerinin bir sonucudur. Bunun doğurduğu sonuçlardan dolayı böyle bir iklim değişikliğinden söz ediyoruz. Enerji, ulaştırma ve sanayinin diğer alanlarındaki firmaların bundan sonra daha düşük kalkınma odaklı bir dönüşümü hedeflemesi gerekiyor. Özellikle iki tane yol var. Tüm dünya buraya doğru ilerliyor. Ne kadar yardım, hibe, fon varsa bu konular dikkate alınarak değerlendirilecek. Atmosfere salınacak sera gazının mutlaka azaltılması gerekiyor. 100 milyar dolarlık bir fondan eski usul üretime devam edenler istifade edemeyecek. Kimse de bu firmalara kredi ve diğer konularda belki de kolaylık sağlamayacak. Herkesin üretiminde bunu dikkate alması lazım. Sanayi devrimi ve dijital devrimden sonra yeni bir devrim kapımızda bunu herkesin bir an önce algılaması gerekiyor. Bu devrimi de “Yeşil ekonomi” olarak adlandırmamız mümkün” diye konuştu.

Küresel olarak rekabetçi olmamız gerekiyor; bunun için de yeşil ekonomiye entegre olmamız gerekiyor. Öncelikle iklim değişikliği risklerini iyi yönetebilmek için kamu ve özel sektör işbirliği içinde olmalı. Unutmayalım riskler her zaman fırsatları da içerir. Temiz üretim yapmak, yeşil ekonomiye adapte olmak ve fırsatlarından yararlanabilmek için özel sektörümüzün, sanayicilerimizin gerekli hazırlıkları yapmaları ve uygulamaları benimsemeleri konusunda biz de destek olacağız” dedi.

İklim Değişikliği Zirvesi’nde “Yeşil Ekonomide Finansman Fırsatları” ve “İklim Risklerini Fırsata Dönüştürmek” başlıklı iki panel gerçekleştirildi. Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yeşil Ekonomide Finansman Fırsatları” paneline TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve EBRD Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç panelist olarak katıldı. Pegasus CEO’su Mehmet Nane moderatörlüğünde gerçekleştirilen “İklim Risklerini Fırsata Dönüştürmek” başlıklı ikinci panele ise Akçansa CEO’su Şahap Sarıer, Akkök Holding CEO’su Ahmed Dördüncü, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Nuh Çimento CEO’su Gökhan Bozkurt panelist olarak katıldı.

Zirvenin kapanışı Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Başmüzakerecesi Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar tarafından gerçekleştirildi. Birpınar, “Küresel yatırımı çekebilmek için yeşil ekonomiye özel sektör ve devlet olarak entegrasyonumuz gerekiyor. Yeşil ekonominin temel unsurları olan emisyon ticaret sistemi ve karbon vergisini içeren karbon fiyatlandırma politikaları giderek daha çok ülke tarafından uygulanıyor. Biz de bu temel unsurlara odaklanarak yeşil ekonominin fırsatlarına ülke olarak paydaş olabiliriz ve bunun için hazırlanıyoruz” dedi.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi- PMR (Partnership of Market Readiness) 2014 yılından bu yana Dünya Bankası hibesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütücülüğünde uygulanmaktadır. İlk Fazı Haziran ayı sonu itibariyle tamamlanacak olan proje kapsamında, emisyon ticaret sistemi ve karbon vergisi gibi karbon fiyatlandırma araçları hakkında kamu ile özel sektör nezdinde kapasite gelişimi amaçlanmaktadır.