"Gecikmeksizin karşılık verilecek"

ABD, din adamı Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım kararı aldı.

Yaptırım kararı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı (ABD'ye) gecikmeksizin aynıyla verilecektir." denildi.

Açıklamada, Türk Bakanlara yaptırımlar konusunda, "ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "ABD’nin iki bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz." dedi.

Adalet Bakanı Gül ise, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, mahkemenin Rahip Andrew Brunson’a ev hapsi vermesi üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıklamış ardından, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı aldıklarını duyurmuştu.