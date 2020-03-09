1 cam şişe 25 dakika elektriğe bedel

Ambalaj sektörünün gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle sektörün önde gelen şirketlerini aynı çatı altında buluşturan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), ‘Ambalajlı Gıdaları Tercih Et’ söylemiyle iki yıl önce hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor. Yenilenen kampanyada ambalajın çöp olmadığı ve geri dönüştürülebildiği anlatılıyor.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, kampanyaya ilişkin şunları söyledi. “Hedefimiz topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Ambalajı doğaya bırakmak veya çöpe atmak sadece dünyamızın geleceğine değil ülkemize, ekonomimize de zarar veriyor. Bütün ambalajlar geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir. Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek, bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz.”