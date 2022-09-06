10 START UP‘A DAVET

6-9 Ekim tarihlerinde Sapanca’da gerçekleşecek Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında Stars of Region Start Up yarışması Türkiye’den girişimcilere, iş dünyasının en önemli isimleri ile tanışma ve onlardan yatırım alma fırsatı sunuyor.

Galata Business Angels işbirliği ile gerçekleştrilecek Stars of Region yarışması ile yatırımlarınızı da hedeflerinizi de büyütün!

Yarışma hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.uludagekonomizirvesi.org adresinde ki Stars of Region bölümünden ulaşabilirsiniz.

Son başvuru tarihi 15 Eylül 2022







