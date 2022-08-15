10 yıl vadeli tahvil ihracında faiz düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL cinsinden 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 8 milyar 716,5 milyon TL satış yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL cinsinden 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 8 milyar 716,5 milyon TL satış yapıldı. İhale öncesi yapılan 10 milyar 150 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 18 milyar 866,5 milyon TL'ye ulaştı.

Nominal 8 milyar 440 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 6 miyar 625 milyon TL oldu.

Bu yıl dördüncü kez ihrac edilen 28 Nisan 2032 vadeli bu vadeli tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 16,50, ortalama yüzde 16,79, en yüksek yüzde 16,96 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 16,14 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 130.664 TL, ortalama fiyatı 131.569 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez 10 Mayıs'ta ihrac edilen 28 Nisan 2032 vadeli tahvilin o günkü ihalede ortalama bileşik faizi yüzde 23,99 olmuştu, 5 Temmuz günü yapılan üçüncü ihraçta ise ortalama bileşik faiz yüzde 18,95 seviyesinde gerçekleşmişti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 28 Nisan 2032 tarihinde olacak.