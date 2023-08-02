100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi

Milyarder iş insanı Mike Novogratz 100 bin dolara ideal bir yatırım portföyünün nasıl olması gerektiğini anlattı.

Milyarder iş insanı Mike Novogratz 100 bin dolara ideal bir yatırım portföyünün nasıl olması gerektiğini anlattı. Genç ve riske toleranslı yatırımcılara Alibaba hissesi, gümüş, ethereum ve bitcoin satın almaları tavsiyesinde bulunan Novogratz, riskten kaçınan yatırımcılar için esas olarak tahvillere odaklanmalarını söyledi.

Ünlü milyarder Mike Novogratz, daha fazla risk almaya istekli olan ve olmayan yatırımcılar için şu anda 100 bin dolara nasıl yatırım yapılacağına dair görüşünü sundu.

Galaxy Digital CEO'su Bloomberg TV'de yaptığı röportajda "Genç ve risk toleransı yüksek biri olsaydım Alibaba hissesi alırdım. Gümüş, altın, bitcoin ve ethereum satın alırdım. Portföyüm bu olurdu." dedi.

Riskten kaçınanlar için Novogratz, bu stratejiyi yatırımlarının yaklaşık %30'u için kullanmalarını, geri kalanının tahvillere ve belki de bir endeks fonuna gitmesini önerdi.

Business Insider'de yer alan habere göre milyarder iş insanının tercih ettiği varlıklar bugüne kadar Alibaba %12, altın %7,7, gümüş %3,5, Ethereum%52,5 ve bitcoin %74,4 artış gösterdi.