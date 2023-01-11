12 aylık cari açık 45 milyar dolara ulaştı

Cari işlemler hesabı, kasımda 3 milyar 666 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 265 milyon dolar fazla oluştu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasımda 3 milyar 666 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 265 milyon dolar fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, kasımda cari işlemler hesabı 3 milyar 666 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, ocak-kasım döneminde cari işlemler açığı 41 milyar 814 milyon dolar oldu. Son 12 aylık cari işlemler açığı da 44 milyar 988 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı kasımda 5 milyar 265 milyon dolar, ocak-kasım döneminde 48 milyar 311 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı kasımda 7 milyar 122 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 683 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 648 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi kasımda 240 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetti.

Ekim ayına ilişkin cari işlemler açığı 359 milyon dolardan, 352 milyon dolara revize edildi. Ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 46,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Doğrudan yatırımlar

Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 775 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 538 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 300 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 65 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 1 milyar 500 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 679 milyon dolar ve 180 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları kasımda 4 milyar 791 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 569 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 26 milyon dolar olmak üzere toplam 595 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 1 milyar 531 milyon dolarlık net geri ödeme, diğer sektörler ise 82 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde kasımda net 3 milyar 613 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.