12 yıl aradan sonra tekrar kaptan koltuğunda

Feyhan Yaşar, 12 yıl aradan sonra yeniden Yaşar Holding’in kaptan koltuğuna oturdu. Gündeminde holdingi aktif ve pasif olarak büyütmek var. Öncelik listesindeyse ihracata ve maliyet yönetimine özel bir yer ayırıyor.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı FEYHAN YAŞAR, “Çok agresif büyüme hedefleri koymadık. Kârlılıkları koruyacak ve aynı zamanda yeni nesli istihdam edebilecek politikaları oluşturmaya, satın alma politikalarımızı gözden geçirip şirketimizi geliştirmeye odaklandık” dedi.

44 yıldır Yaşar Holding’de görev alan Feyhan Yaşar, 2004- 2009 yılları arasında grubun yönetim kurulu başkanlığını yürüttükten sonra uzun yıllar grup şirketlerinde yönetim kurulunda yer aldı. Bu yıl ocak ayında, tam 12 yıl sonra yeniden grupta başkanlık görevine geldi. 2 yıllık zorlu bir pandemi sürecinin ardından Yaşar’ın gündeminde grubu aktif ve pasif olarak büyütmek var.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yeni görevinde ilk söyleşisini Capital’le gerçekleştirdi.

Capital Mayıs 2022 sayısında yer alan özel röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



