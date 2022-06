Hedefte kârı korumak var

YENİ YATIRIMCILARIN ÇİFTLİK İŞİNE GİRMESİ ÖNEMLİ



BALIKTAKİ FIRSAT İhracat için önemli bir kalem çiftlik balığı ihracatı. Balıkta büyüme fırsatlarını ve yeni pazarları araştıran ciddi bir ekibimiz var. Gıdada katma değeri yüksek ürünleri ihraç etmeye çalışıyoruz. Yeni vejetaryen ürünlerimiz için Japonya ve Çin pazarında denemeler oluyor. Buralardaki talebe göre yeni stratejiler geliştirebiliriz.



ET FİYATLARI NASIL DÜŞER? Hayvancılıkta mera hayvancılığı yapabilsek et fiyatları olumlu etkilenebilir. Irk ıslahları da lazım. Yani yediği yeme karşılık et oranlarını artırdığımızda yine et maliyetlerini reel olarak düşürmüş olacağız. Türkiye’de küçükbaş çok hızlı büyüyen bir sektör. Bu konuda eskiden daha büyük rakamlarımız vardı, tekrar o hedeflere gelmesi çiftçiler açısından önemli. Bu konuda da teşvikler var ama her şeyin başı eğitim. Canlı hayvanla uğraşmak kolay değil. Yeni yatırımcıların çiftlik işine girmesi de çok önemli.