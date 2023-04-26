1,3 milyar dolarlık anlaşma iptal edildi

Binance.US, Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı, ABD'deki "düşmanca ve belirsiz" düzenleyici ortamı gerekçe göstererek iptal etti.

26.04.2023 09:23:410
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1,3 milyar dolarlık anlaşma iptal edildi

Kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US, iflas eden kripto para aracı kurumu Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı geri çekti.

Açılan davada Voyager'in avukatları, şirketin Binance.US tarafından iyi niyet göstergesi olarak ödenen 10 milyon dolarlık depozito ve Binance.US'nin fesih ücretiyle ilgili tüm haklarını saklı tuttuğunu dile getirdi. Binance.US sözcüsü de yaptığı açıklamada, ABD'deki "düşmanca ve belirsiz" düzenleyici iklimin tüm Amerikan iş dünyasını etkileyen öngörülemeyen bir çalışma ortamı getirdiğini savundu.

ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, geçen yıl temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Voyager Digital, geçen yıl aralık ayında da müşterilerine ve diğer alacaklılarına mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarı iade edebilmek amacıyla stratejik seçenekleri değerlendirdikten sonra varlıkları için en yüksek teklifi veren Binance.US'i seçtiğini duyurmuştu.

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