15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesinde kazanan belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki ticari alanların 3 yıl boyunca işletilmesi ihalesi gerçekleştirildi.

25 ARALIK, 20190
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15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesinde kazanan belli oldu

İBB'nin mülkiyetinde bulunan 15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarı'nın işletme ihalesini yıllık 27 milyon lira bedelle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığındaki İBB Encümeni'nin Saraçhane binasında düzenlediği ihale, açık teklif usulüyle yapıldı.

İhaleye teklif veren Platform Turizm Taşımacılık AŞ yeterlilik alamadığı için ihaleden elendi.

İhalede İBB iştiraki Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletme ve Ticaret AŞ yıllık 26 milyon 850 bin lira teklif verdi.

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