17 ülkeden 1200 yabancıyı ağırladı

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri konfeksiyon sektörünün 'Küresel Buluşma'sı olarak nitelendirilen Leather&Fur Fuarı Antalya'da kapılarını açtı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) düzenlediği fuara 17 ülkeden yaklaşık 1.200 yabancı ziyaretçi geldi. Geçen yıl 180 milyon dolar ihracat yapan sektör bu yılı en az 225 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor. Fuarın sektör ihracatına en az 65 milyon dolar katkı vermesi bekleniyor.

50 ÜLKEYE KATMA DEĞERİ YÜKSEK İHRACAT

Sektörün Rusya başta olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen şu ifadeleri kullandı: "Fuara bu yıl 61 üretici firma katıldı. Ziyaretçi aldığımız ülke sayısı 17'ye yükseldi. Bulunduğumuz her ülkede ortalama yüzde 5’lik pazar payımız mevcut. Bu rakamı yüzde 10'a çekme hedefimiz var. Markalı ihracat yapıyoruz. İhracattaki kilogram başı değerimiz ortalama 115 dolar. Burada fuarların etkisi oldukça fazla. Mevcut ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı pekiştirmek ve pazar paylarımızı yukarı çekmek istiyoruz."

ÜLKE TANITIMINA 'BRIANNA'LI KATKI

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuara 'I Lost in Istanbul' parçasıyla dünyanın sevgilisi haline gelen 'Brianna' damgasını vurdu. Sanatçı, fuar için özel düzenlenen defilede en sevilen şarkılarını seslendirdi. Gözmen, "İhracatın yanında katma değeri yüksek projeleri hayata geçiriyoruz. Dernek olarak kendi kaynaklarımızı kullanarak Brianna'yı Antalya'ya davet ettik. Alım için gelen yabancılar Brianna'nın şarkılarıyla keyifli vakit geçirdiler. Böylelikle ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunmuş olduk. Bu durum bizim açımızdan gurur verici." dedi.