1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretsiz geçiş bitti

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçişler başladı. Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Çanakkale’nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçişler başladı.

Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.

Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.

Geçiş ücreti 200 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerini duyurmuş, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira olarak belirlenmişti.

1915 Çanakkale Köprüsü nereleri birbirine bağlıyor?

Köprü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ’ın Malkara ilçesi ile Çanakkale’nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km’lik 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 89 km’lik otoyolu ve 12 km’lik bağlantı yollarından oluşuyor.

Köprü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlıyor. Bir diğer anlatımla 1915 Çanakkale Köprüsü İstanbul’u Çanakkale’ye, sonrasında da Kuzey Ege’ye bağlıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 4608 metre. Köprü 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadüklerine sahip.

Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden hangi araçlar geçebiliyor? Açıklamaya göre yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin otoyolu kullanmaları yasak. Bunların dışında kalan ve karayollarında kullanılabilen diğer motorlu araçlar otoyolu kullanabilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak.