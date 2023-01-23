20 milyar dolarlık ihracat planı

2022’de geçen yıla göre yüzde 16,4 artışla 14,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren demir ve demir dışı sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB), 2023 hedefleri açıklandı. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 2022’de yapılan faaliyetler ve 2023 hedefleri paylaşıldı. İDDMİB’in 37 yılı geride bıraktığını ifade eden Çetin Tecdelioğlu, 2023’te 16 milyar dolarlık ihracata ulaşabileceklerini ancak atılacak 5 adımla sektör ihracatının Türkiye’nin 100’üncü yılında bir anda 20 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini dile getirdi. 2020’den bu yana Türkiye’nin ve sektörün çok ciddi avantajlar yakaladığına dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, “2020-2022 arasında sektörümüzün ihracatı dolar bazında yüzde 74 artışla 8,4 milyar dolardan 14,4 milyar dolara yükseldi. Dünyada ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendirdik ve böyle bir başarı elde ettik. Ancak son dönemlerde pandeminin azalan etkileri ile birlikte özellikle lojistik maliyetleri gerilemeye başladı. Bu durum sayesinde durağan Çin aktif hale geldi. Bu da Türkiye’nin rekabette avantajını kaybetmesine neden oldu. Fiyat avantajımız ortadan kalkmaya başladı. Tüm bunlara rağmen sektör olarak ihracatımızı 20 milyar dolara çıkarabileceğimizi biliyoruz. Ona göre de planlama yapıyoruz. Bu noktada devletimizden bazı beklentilerimiz var.” diye konuştu.

İHRACATI ARTIRACAK 5 TALEP

20 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için 5 talepleri olduğunu kaydeden Çetin Tecdelioğlu, şunları söyledi:

1- Rekabetçi bir kur politikası istiyoruz.

2- Sektörlere özel enerji tarifeleri oluşturulmasını talep ediyoruz.

3- İhracatçılar olarak beklentimiz finansmana kolay ulaşmak. Uzun vadeli düşük faizli kredilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu arada özel sektörün borçlarının 1 yıllık sürece sıkıştığını da belirtmeliyiz.

4- Potansiyeli yüksek olan ABD, Cezayir ve Latin Amerika ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) hızlıca imzalanmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

5- Son olarak ise Londra Metal Borsası’na kote LME depolarının Türkiye’de devreye alınması istiyoruz.

Bu 5 maddenin devreye girmesiyle sektör olarak hedeflediğimiz ihracata rahatlıkla ulaşabiliriz. Çünkü sektörümüzün kapasitesi 20 milyar dolarlık ihracat için yeterli.”

KOBİ TANIMINDA YENİ SINIR 1 MİLYAR TL OLSUN

Bu 5 talep dışında KOBİ’ler özelinde de beklentileri olduğunu dile getiren Çetin Tecdelioğlu, “Şu an itibariyle KOBİ’ler 250 kişiden az çalışanı istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyor. Türkiye, küçük ve orta ölçekli işletmeleriyle çok çevik ve hızlı hareket eden bir ülke. KOBİ’ler krediye ve finansmana, sunulan destek ve teşviklere daha hızlı ulaşabiliyor. Ancak cirolarda enflasyon kaynaklı çok ciddi yükselişler oldu. Bu nedenle KOBİ’lerin ciroları da bir anda arttı. Bu yüzden KOBİ sınıfının destek ve teşviklerden daha hızlı yararlanabilmesi için 250 milyon TL’lik sınırın ilk etapta 1 milyar TL’ye çıkarılması uygun olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ALÜMİNYUM VE BAKIRDA NET İHRACATÇI KAVRAMI DÜZENLENMELİ

Sektörlerinde diğer önemli konunun ise ‘net ihracatçı’ durumu olduğunu belirten Çetin Tecdelioğlu, şunları söyledi: “Örneğin bakır ve alüminyumdaki işletmelerimiz ‘net ihracatçı’ olamıyor. Çünkü Türkiye’de 2,3 milyon alüminyum işlemi gerçekleştiriliyor. Burada 100 bin tonu yerli, geri kalanı ise ithal olarak geliyor. Yani hammaddeyi dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Bu ürünler işleniyor ve ihraç ediliyor. Söz konusu ürünlerin yüzde 60’ı ihracata gidiyor. Böyle bir durum yaşanınca da alüminyum ve bakır sektörümüzdeki işletmeler net ihracatçı sayılmıyor. Net ihracatçı statüsünde olmadıkları için de TL kredi kullanamıyor, döviz kredisi kullanabiliyorlar. İşletmelerimiz, TL giderleri karşılayacak finansman bulma noktasında zorluk yaşıyor. Net ihracatçı kavramının bakır ve alüminyum sektörü için yeniden tanımlanmasının uygun olacağını düşünüyoruz.”

TÜRKİYE’NİN 100’ÜNCÜ YILINDA 102 FAALİYET

Alüminyum, bakır, döküm, ev ve mutfak eşyaları, armatür, metal hırdavat, yapı malzemeleri ve metal ambalaj gibi 8 ana sektörden oluşan İDDMİB’te göreve geldikleri 1 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetler ve gelecek planları hakkında da bilgi veren Çetin Tecdelioğlu, “2022’de göreve geldikten sonraki 7 aylık süreçte, fuarlara milli katılımlar, alım heyetleri, sektörel toplantılar, çalıştaylar, yarışmalar, ticaret heyetleri, Ur-Ge heyetleri, fuar ziyaretleri, kurum toplantıları gibi 50’den fazla faaliyet gerçekleştirdik. 2023’te Türkiye’nin 100’üncü yılında ise İDDMİB olarak 102 faaliyet düzenlemeyi hedefliyoruz. Tüm sektörlerimize eşit ve kaynaklarımızı etkin olarak kullanacak şekilde faaliyetlerimizi düzenleyeceğiz.” diye konuştu.

YABANCI ÖĞRENCİLER İHRACAT ELÇİLERİMİZ OLACAK

2023 yılında hayata geçirmek istedikleri projeleri de açıklayan Çetin Tecdelioğlu, şunları söyledi: “En önemli projelerimizden biri ‘Uluslararası Öğrenci Projesi.’ Ülkemizde 300 binden fazla yabancı öğrenci var. Bu öğrencilerimizin şirketlerimizde staj yapması ya da çalışmasını istiyoruz. Böylece bu öğrencilerin ülkelerine geri döndüklerinde birer ihracat elçimiz olabileceklerini düşünüyoruz. Bu proje için bir portal oluşturduk. Sektörlerden portal üzerinden talep almaya başladık. Diğer bir projemiz ise ‘İhracat Koçluğu Projesi.’ Üye firmalarımıza birlik tarafından yüzde 50 koçluk desteği sağlayacağız. ‘Metal Endeksi’ projesini hayata geçireceğiz. Metal ve alt sektörlerimiz için beklenti endeki oluşturuyoruz. Diğer bir raporumuz ise Yeşil Dönüşüm/Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında hazırlanıyor. ‘Genç İhracatçılar Projesi’ kapsamında da Genç İhracatçılar Komitesi’ni kurduk. Genç ihracatçılarımızı faaliyetlerimizle tanıştırıyor, üyeler arasında dayanışmayı artırıyoruz.”