2018'den beri ilk kez faiz artıran FED hangi mesajları verdi?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. FED enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl 6 faiz artırımına daha işaret etti. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 4’ten yüzde 2,8’e düşürülürken ülke ekonomisinin 2023’e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024’e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2 olarak korundu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Fed‘den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1’e karşı 8 oyla alındığı, St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

6 FAİZ ARTIRIMINA DAHA İŞARET EDİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl 6 faiz artırımına daha işaret etti.

İki gün süren FOMC Toplantısı’nın ardından Fed’den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlü gelmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlendiği ve işsizlik oranının önemli ölçüde azaldığına işaret edilerek “Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, yüksek enerji fiyatları ve geniş fiyat baskılarını yansıtarak yüksek kalmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın insani ve ekonomik zorluklara neden olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “ABD ekonomisi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz ancak yakın vadede işgal ve ilgili olayların enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturması muhtemel.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bankanın bilançosundaki tahvil ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini gelecek toplantıda azaltmaya başlayacağı aktarıldı.

Para politikasının uygun duruşu değerlendirilirken ekonomik görünüme yönelik gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunun uygun şekilde ayarlanmaya hazır olunacağı ifade edildi.

Açıklamada, Komitenin değerlendirmelerinde halk sağlığı, iş gücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmelere ilişkin okumalar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgilerin dikkate alınacağı belirtildi.

– Bu yıl 6 faiz artırımı daha öngörülüyor

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl faiz oranının 6 kez daha artırılmasını öngördü.

Fed’in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 0,9’dan yüzde 1,9’a, 2023 için yüzde 1,6’dan yüzde 2,8’e ve 2024 için yüzde 2,1’den yüzde 2,8’e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5’te yüzde 2,4’e çekildi

Böylece Fed’in tahminleri, bu yıl yapılacak 6 FOMC toplantısının her birinde faiz artırımına işaret etti.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 4’ten yüzde 2,8’e düşürülürken ülke ekonomisinin 2023’e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024’e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2 olarak korundu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

– Enflasyon tahmini artırıldı

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 2,6’dan yüzde 4,3’e yükseldi. Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2,3’den yüzde 2,7’ye ve 2024 için yüzde 2,1’den yüzde 2,3’e çıkarıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5’te bırakılırken 2024 için yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ye yükseltildi.

EN SON FAİZ ARTIRIMI 2018’DE OLMUŞTU

Fed, mart ayı toplantısında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı aldı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018’de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı.

Fed’in bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken banka geçen yıl kasım ayı toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık ayı toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı. ABD’de enflasyon şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982’den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.