TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi için 488 milletvekili oy kullandı. 329 kabul oyuna karşılık, 159 ret oyu kullanıldı.

2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylamasında 481 milletvekili oy kullandı. 326 kabul oyuna karşılık 155 ret oyu kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütçenin kabul edilmesinin ardından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı’nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. 2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Erdoğan mesajını, “Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.” diyerek tamamladı.