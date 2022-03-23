2021 işsizlik rakamı açıklandı

Türkiye’de işsizlik oranı, 2021’de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Son dakika haberi… Türkiye’de işsizlik oranı, 2021’de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak tahmin edildi.