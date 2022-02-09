2021 Startup Ekosistem Raporu Yayınlandı: Oyun ve yapay zeka atakta

2021 yılında Türkiye Startup Ekosisteminde, 297 startup, 479 yatırımcıdan unicornlar ve Trendyol dahil 3.48 milyar USD’lik yatırım aldı. Trendyol hariç yatırım tutarı 1.63 milyar USD, unicornlar hariç ise 443 milyon USD oldu. En çok yatırım alan dikeyler arasında ise oyun, SaaS, yapay zeka, fintech ve sağlık teknolojileri yer alıyor.

StartupMarket tarafından yayınlanan 2021 ekosistem raporu, ekosistemin öncü isimlerinin yorum ve değerlendirmeleri ile 2022’ye ışık tutuyor.

Türkiye girişim ve teknoloji ekosistemi 2021 yılında çok önemli bir eşikten geçti. StartupMarket verilerine göre 2020 yılında 163 adet girişim yatırım alırken, bu veri 2021 yılında 297’ye yükseldi. 2021’de ayda ortalama 24 girişim yatırım alırken, yılın son ayında 35 yatırımla 88 milyon USD’lik yatırım tutarı ile 2021 yılı tüm zamanların rekorunu kırdı.

2018 yılından beri faaliyet gösteren, Türkiye’nin en önemli startup ekosistem öncülerinden StartupMarket’in her yıl düzenli olarak yayınladığı ekosistem değerlendirme raporu yayınlandı. Raporda, StartupMarket’in bünyesindeki 10.000’ni aşkın startup, VC, CVC gibi ekosistem oyuncularından alınan verilerle Türkiye startup ekosisteminin 2021 değerlendirmesi, uzman yorumları ve StartupMarket ekibinin yorumları yer alıyor. Raporun tümüne şuradan erişilebiliyor:

https://blog.startupmarket.co/wp-content/uploads/2022/01/2021-Ekosistem-Degerlendirme-Raporu.pdf

Rapordan öne çıkan verilere göre;

* 2021 yılı girişim ekosistemi ve yatırımlar açısından rekor kıran bir yıl oldu. 2021 yılında Türkiye startup ekosisteminde, 297 startup, 479 yatırımcıdan unicornlar ve Trendyol Group dahil 3,48 milyar USD yatırım aldı. Trendyol Group hariç yatırım tutarı 1.63 milyar USD iken unicornlar hariç 443 milyon USD oldu. Dünyada Unicorn (Değerlemesi en az 1 milyar USD olan startuplar) sayısı 2021 yılında 959’a ulaşırken, bu Unicorn’ların 5’i Türkiye’de bulunuyor (Trendyol, Getir, Peak Games, Dream Games, Hepsiburada).

* Yatırım yapılan dikeyler arasından oyun ve yapay zeka sektörleri önemli bir atak yaptı. 2021 yılında, 2020 yılına nazaran yatırım yapılan girişim sayısındaki artış yüzde 82 olurken, yapay zeka dikeyinde yatırım yapılan girişim sayısı 7’den 26’ya fırladı. Oyun dikeyindeki artış ise yine dikkat çekici. 2020 yılında oyun dikeyinde yatırım yapılan girişim sayısı 14 iken, 2021 yılında bu rakam 50’ye yükseldi.

* 2021 yılında toplam yatırımcı sayısı 479’a yükselirken, bunların 281’i bireysel melek yatırımcı oldu. Geri kalan 65’i kurum ya da CV iken, 120’si yerli-yabancı VC, Private Equity, Yatırım ofisi. 2021 yılında ilk defa yatırım yapılan dikey sayısı ise 15’e ulaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş, Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kandiller ve ÜSİMP’ten Prof. Dr. Hamit Serbest ile Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan, YellowX – SAGE - Zillion Pitches Kurucusu Ozan Sönmez, QNBEYOND Hızlandırma Programı Yöneticisi Erman Taylan, İletişim Profesyoneli ve GN Kurucusu Gamze Nurluoğlu, Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi Girişimcilik ve Ticarileştirme Ofisi Müdürü Sena Cebe, JCI ve Gain Global Kurucu ve Yöneticisi İsmail Haznedar, EGİAD Melekleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in ekosistemi değerlendirdikleri yazıları ile katkı verdikleri rapor hakkında StartupMarket ve Kitlesel Fonlama Platformu Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe, “Türkiye’de startup ekosistemi artan ivme ile büyümeye devam ediyor. Ekosistemin gösterge panelindeki en önemli metriği olan yatırım adet ve hacimleri 2021 yılında son 10 yılın toplamını aştı. Bu ekosistemin dijital platformunu inşa etme misyonu ile çıktığımız yolculukta 4’üncü yılımızı tamamladık. Gelecek vadeden startup’lar ve onları destekleyenlerin yatırımlarındaki artış bizi çok mutlu ediyor, bu artışta katkımız varsa ne mutlu bize” açıklamasını yaptı.