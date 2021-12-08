2021 Yılında Google’da En Çok Neler Arandı? İşte Google'da Yılın Arama Trendleri…

2021 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)”, “Squid Game”, “Açıköğretim Lisesi (AÖL)” ve “Mesut Özil” damga vurdu.

Google, 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini (Google Year in Search 2021) yayınladı. Bu analiz Google Trendler’in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor. Google Trendler, zaman içinde Google’da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor. Rapor 2021’in arama trendleri, yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken anların, kişilerin, konuların, olayların ve yerlerin açıklandığı bir derleme.

TÜRKİYE’DE 2021 YILINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Türkiye’nin 2021 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “dizi/film”, “kaybettiklerimiz”, “nasıl”, “tarifler”, “ne zaman”, “kim”, “nasıl geçer” başlıkları altında toplandı. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi yine liderliği Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın aldığı arama trendleri, Türkiye’nin son bir yılki gündemini gözler önüne serdi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game’in de ikinci sıradan kendine yer bulduğu “aramalar” listesinde, Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı.

PANDEMİNİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs salgınının, Google aramalarında da kendini gösterdiği gözlendi. HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. “Nasıl” kategorisinde en çok sorulan sorular “HES kodu nasıl alınır”, “aşı randevusu nasıl alınır” ve “aşı kartı nasıl alınır” oldu. “Ne zaman” kategorisinde de okulların, kafelerin ne zaman açılacağı, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenler arasına girdi.

EN ÇOK ARANAN TARİFLER

En çok aranan tarifler güllaç, soğuk baklava ve taco tarifleri olurken, 2021 yılı hastalıklar üzerine de bolca arama yapılan bir yıl olarak dikkat çekti. “Nasıl geçer” kategorisinde 2021 yılında “burun akıntısı nasıl geçer”, “grip nasıl geçer” ve “öksürük nasıl geçer” gibi sorular kategori lideri oldu. Rasim Öztekin ve Doğan Cüceloğlu gibi duayenlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021’de kaybettiklerimiz listesine ülkemizde kadın cinayetine kurban giden birçok kadından biri olan Başak Cengiz de girdi. Ayrıca en çok merak edilen isimler listesine bu yıl milli voleybol takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de girdi. Dizi ve filmlerin de bolca merak edildiği 2021 listesine Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı gibi dizilerin de girmesi dikkatleri çekti.

Türkiye’de 2021 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

* EBA giriş

* Squid Game

* AÖL (Açık Öğretim Lisesi)

* Mesut Özil

* Elmalı davası

* MHRS randevu

* Okulun ilk günü

* Sadakatsiz

* Sezai Karakoç

* HES kodu alma

İsimler

* Mesut Özil

* Ebrar Karakurt

* Mahmut Özer

* Burak Elmas

* İrfan Can Kahveci

* Miralem Pjanic

* Gedson Fernandes

* Nihal Yalçın

* Batuhan Karacakaya

* Zehra Güneş

Dizi/ Film

* Squid Game

* Sadakatsiz

* Aşk Mantık İntikam

* Masumiyet

* Yargı

* Üç kuruş

* Masumlar Apartmanı

* Sen Çal Kapımı

* Son Yaz

* Maraşlı

Kaybettiklerimiz

* Rasim Öztekin

* Doğan Cüceloğlu

* Sezai Karakoç

* Başak Cengiz

* Oğuz Yılmaz

* Hüner Coşkuner

* Kadir Topbaş

* Ferhan Şensoy

* Kartal Tibet

* Karahan Çantay

Nasıl?

* HES kodu nasıl alınır

* Aşı randevusu nasıl alınır

* Aşı kartı nasıl alınır

* Tam kapanma nasıl olacak

* Su diyeti nasıl yapılır

* Cuma namazı nasıl kılınır

- Peppa pig nasıl öldü

* İnsülin nasıl yazılır

* Ritüel nasıl yapılır

* Türkiye gruptan nasıl çıkar

Tarifler

* Güllaç tarifi

* Soğuk baklava tarifi

* Taco tarifi

* Tulumba tatlısı tarifi

* Sufle tarifi tencerede

* Galette tarifi

* Gulaş tarifi

* Çiğ köfte tarifi

* Panna cotta tarifi

* Cizleme tarifi

Ne zaman?

* Okullar ne zaman açılacak

* Kabine toplantısı ne zaman

* Yasaklar ne zaman bitiyor

* Tam kapanma ne zaman

* Kafeler ne zaman açılacak

* Bilim kurulu toplantısı ne zaman

* DGS tercihleri ne zaman

* YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

* Okullar ne zaman kapanacak

* Türkiye maçı ne zaman

Kim?

* Survivor kim elendi

* Masterchef kim kazandı

* Şampiyon kim

* Camdaki kız hayri kim

* Galatasaray başkanı kim oldu

* Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim

* Boji kim

* Andımızı kim yazdı

* Elektriği kim buldu

* Emniyet Genel Müdürü kim

Nasıl geçer?

* Burun akıntısı nasıl geçer

* Grip nasıl geçer

* Öksürük nasıl geçer

* Arpacık nasıl geçer

* Pişik nasıl geçer

* Koltuk altı kararması nasıl geçer

* Sivilce lekeleri nasıl geçer

* Nasır nasıl geçer

* Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer

* Kulak tıkanması nasıl geçer

Liste nasıl oluşturuluyor?

Google 2021 arama trendleri, bu yılın en popüler Google aramalarına yıllık bir bakış sunuyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor.