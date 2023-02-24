2022 son çeyrek büyüme tahmini: Yüzde 2,8

AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngördü.

24.02.2023 14:20:260
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2022 son çeyrek büyüme tahmini: Yüzde 2,8

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28 Şubat Salı günü açıklanacak 2022 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022'nin son çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 5 ve en yüksek yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin büyüme beklentilerini ileten 9 ekonomistin tahminlerinin ortalaması da yüzde 3,3 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

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