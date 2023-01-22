2022'de en çok konut bu 3 ilçede satıldı

Geçen yıl Esenyurt'ta 36 bin 315 ve Alanya'da 26 bin 193 adet konut satıldı. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de 10 farklı kentten ilçeler yer alıdı.

22.01.2023 23:46:560
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2022'de en çok konut bu 3 ilçede satıldı

Ülke genelinde geçen yıl en çok konut satılan ilçeler sıralamasında başı 36 bin 315 adetle İstanbul Esenyurt çekerken, Esenyurt'u, 26 bin 193 adet ile Antalya'nın Alanya ilçesi takip etti. Üçüncü sırada Ankara Çankaya var.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl konut satış adedi 20'yi geçen ilçe sayısı 598 oldu.

2022'de en çok konut satılan ilçeler arasında zirvede önceki yıllarda olduğu gibi Esenyurt yer aldı. Esenyurt'ta konut satış adedi 36 bin 315 adet olarak gerçekleşti. 2021'de Esenyurt'ta 37 bin 102 adet konut satılmıştı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta çok fazla yeni inşaatın yer alması, bölgenin en çok göç alan ilçelerden olması ve kent geneline göre çok daha uygun fiyatlı konut bulunması ilçeyi öne çıkardı.

Satış adetleri sıralamasında önceki yıl 21. basamakta yer alan Antalya'nın Alanya ilçesi, 2022'de ikinciliğe yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle Rus vatandaşların kentte konut yatırımına yönelmesi Antalya'da yabancıların konut yatırımında rekor getirmişti. Alanya'da da satılan konut adedi yüzde 119'luk artışla geçen yıl 26 bin 193 adede yükseldi.

İlk 20'de 10 farklı kentten ilçeler yer aldı

En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de 10 farklı kentten ilçeler yer aldı. Ankara'dan 6, Antalya'dan 3, İstanbul ve Gaziantep'ten ise 2'şer ilçe ilk 20'ye girdi.

Ankara Çankaya geçen yıl 21 bin 578 adet konut satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Çankaya'yı, 19 bin 718 ile Bursa Nilüfer, 19 bin 508 ile Ankara Keçiören, 18 bin 638 ile Gaziantep Şehitkamil, 18 bin 556 ile Antalya Kepez ve 16 bin 436 ile Ankara Mamak izledi.

Gaziantep Şahinbey 14 bin 986 adetlik satışla dokuzuncu, Beylikdüzü de 13 bin 417 ile onuncu sırada yer aldı.

27 ilçede satış adedi 10 bini aştı

İlk 20'de yer alan diğer ilçeler Konya Selçuklu, Ankara Sincan, Eskişehir Tepebaşı, Kayseri Melikgazi, Ankara Yenimahalle, Antalya Muratpaşa, Ankara Etimesgut, Elazığ Merkez, Şanlıurfa Karaköprü ve Kayseri Kocasinan şeklinde sıralandı.

Toplam 27 ilçede satış adetlerinin 10 binin üzerinde olduğu görüldü.

9 ilçede 20'şer adet konut satıldı

Yıl içerisinde araştırmaya dahil olan ilçeler arasında en az konut satılan yerler Artvin Kemalpaşa, Edirne Lalapaşa, Erzincan Tercan, Erzurum Tortum, Hakkari Merkez, Konya Kadınhanı, Manisa Demirci, Sakarya Karapürçek ve Sivas Kangal oldu.

Bu ilçelerde satış adedi 20 olarak gerçekleşti.

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