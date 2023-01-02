2022'nin ihracat rakamları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydedildiğini söyledi.

Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasına ilişkin Erdoğan, "Bunu inşallah hayata geçirelim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık hizmetleri ihracatındaki hedefi 2023 için 5 milyar dolar olarak belirlediklerini aktardı.

Yeni fuar merkezinin Atatürk Havalimanı'nın yanında kurulacağını açıklayan Erdoğan, "Dizi ve film ihracatımızın bu yıl 1,5 milyar doları aşarak tüm dünyada 1,5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz. Bilişim sektöründe 2023 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik." diye konuştu.