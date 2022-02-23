'2023 sonuna kadar Türkiye'de 50 otele ulaşmayı hedefliyoruz'

Radisson Hotel Group'un Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Ramsay Rankoussi, Türkiye'nin kendileri için öncelik olmaya devam ettiğini belirterek, "2023'ün sonuna kadar 50 otele ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Rankoussi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin Türkiye'nin en öncelikli alanlarından biri olduğuna işaret ederek, son 24 ayda Türkiye'de yaptıkları projeler, anlaşmalar ve açılışların bu ülkeye olan yatırım isteğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana, son 24 ayda 5 veya 6'dan fazla otel ile anlaşma yaptıklarını anımsatan Rankoussi, şu anda Türkiye'de Radisson'un faaliyette veya yapım aşamasında olan 35'ten fazla oteli olduğunu bildirdi.

Rankoussi, Türkiye'nin 2022 yılı için hedeflediği 45 milyonluk turist sayısının 2019'un rakamları olduğunu belirterek, "Bugünkü trende baktığımızda 2019 yılı tahminlerinin 2023 ila 2024 yılları arasında gerçekleşebileceğini öngörüyoruz.” dedi.

"İstanbul, en önemli önceliğimiz"

Geçen yazdan bu yana, son 6 aydır pozitif bir trend gördüklerini ifade eden Rankoussi, şunları kaydetti:

"2019 yılında ulaşılan rakamlara daha da yakınlaşılıyor. Bazı pazarların daha hızlı toparlandığını görüyoruz. Özellikle Orta Doğu pazarı bu konuda örnek verilebilir. Avrupa'dan gelen turist akışında da bunu görmeyi bekliyoruz. Kısıtlamaların kaldırılması, seyahat yasaklarının azaltılması, PCR uygulamasının kaldırılması ve karantina uygulamalarının azaltılmasıyla Avrupa pazarından da önümüzdeki dönemde beklentilerimiz yüksek. Bu şekilde hızlı bir artışla hedeflenen rakamlara ulaşılabilir. Tabii yine de bu konuda daha dikkatli olmakta fayda var. Önümüzdeki yıl gelen turist sayıları ve turizm sektörünün güçlenmesi ile 2023'ün 2019 yılının toparlanması olma eğiliminde olacağını öngörüyoruz."

Projelerinin çoğunluğunun İstanbul'da yer aldığını hatırlatan Rankoussi, "İstanbul, en önemli önceliğimiz. Yapım aşamasında ve işletme halinde olan 35'ten fazla otelimiz var. Bunların yarısı İstanbul'da yer alıyor. Dolayısıyla stratejimizin merkezinde bu şehir yer alıyor. Şubat ayındayız. Önümüzdeki aya kadar iki otel daha açmış olacağız." şeklinde konuştu.

"2022'de Türkiye'de 10'dan fazla otel için imza atmayı öngörüyoruz"

Ramsay Rankoussi, büyüme açısından kendileri için hala olumlu bir trend olduğuna işaret ederek, "2022'yi imzalar açısından rekor bir yıl olarak göreceğimizi düşünüyorum. 2022 yılında Türkiye'de 10'dan fazla otel için imza atmayı öngörüyoruz." dedi.

2022'nin Türkiye'de şimdiye kadar kaydettikleri en başarılı yıl olarak ifade ettiklerini belirten Rankoussi, "Türkiye'de turizm sektörünün toparlanması Radisson açısından da ileriye dönük ulaşılması istenilen bir hedef. Radisson Individuals, yeni kurulan bir markamız. Kapsamlı ve çok fazla dönüşüm sayesinde Türkiye genelindeki mevcut otellere konuşlandırmaya başlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Radisson Hotel Group olarak yerel yatırımcılarla ortaklık yaptıklarını aktaran Rankoussi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel partnerlerimizin 2022 senesinde yapacağı yatırımın toplam 200 milyon doları geçeceğini tahmin ediyoruz. Bizim yatırımlarımız, insanımızın yeteneklerini geliştirmeye ve kullanılan teknolojinin geliştirilmesine yönelik oluyor. Açıkçası Türkiye bizim için bir öncelik olmaya devam ediyor. Geçen yıl hedefimizin 2025 yılına kadar 50 otele ulaşmak olduğunu belirtmiştik. Aslında bu hedefi güncelliyoruz. 2023'ün sonuna kadar 50 otele ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden programımıza çok hızlı bir ivme kazandırdık. 2022'deki misyonumuz Radisson olarak daha fazla etkin olmak, Türk yeteneklerin sektöre kazandırılması ve artması olacak."