2023’te 4 gün izinle 24 gün tatil yapmak mümkün

2023 yılı tatil günleri takvimine göre, 4 gün izin alarak 2023'te toplamda 24 gün tatil yapmak mümkün olacak.

2023 yılı tatil günleri takvimine göre, 4 gün izin alarak 2023'te toplamda 24 gün tatil yapmak mümkün olacak. Enuygun.com açıklamasına göre, kıştan çıkıp yaza hazırlanırken tatilseverlerin ilk mola zamanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor.

21 Nisan Cuma-23 Nisan Pazar günleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı döneminde, bayram arifesi olan perşembe günü, yarım gün izin alarak 4 günlük bir seyahat planlamak mümkün oluyor.

Havaların ısınmaya başladığı mayıs ayında da tatil yapmak isteyenleri sevindirecek tatil günleri bulunuyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 günlük molalarla kışın ardından yaza güzel bir hazırlık yapılabilir.

Yılın en uzun tatil fırsatı ise Kurban Bayramı döneminde olacak. 27 Haziran Salı günü yarım gün arife günü tatiliyle başlayan Kurban Bayramı tatili, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. Bu durumda pazartesi ve yarım gün çalışılan arife günü izin alanlar için toplam 1,5 günlük izinle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

2023 yılında çarşamba gününe denk gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki bir günlük resmi tatil de sonbahara girmeden önce yine bir seyahat fırsatı sunuyor. 30 Ağustos öncesinde veya sonrasında 2 günlük izin alarak bu dönemde 5 günlük bir tatil yapılabilir.

Erken rezervasyon dönemini tercih edin

Enuygun Otel Servisleri Müdürü Alp Kayar, 2023 yılında da bayram dönemlerinde uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında yoğunluk olmasını beklediklerini aktararak "Bu nedenle de seyahatseverlere uygun fiyatlı bir tatil için erken rezervasyon dönemi bitmeden satın alma işlemlerini tamamlamalarını öneriyorum. 1,5 günlük izinle 9 gün tatil yapılabilecek olduğu için Kurban Bayramı döneminin önümüzdeki yılın en çok seyahat edilen dönemi olacağını tahmin ediyorum" dedi.



