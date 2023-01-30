2023'ün en iyi 10 işi: En çok kazandıran yeni meslekler

Indeed ABD'de 2023'ün en iyi işleri listesini yayınladı. Listede, bu yıl 'en iyi işler' sıralanırken maaş, talep gibi faktörlerin yanı sıra bir ölçüt olarak esneklik de değerlendirilmiş.

Indeed ABD'de 2023'ün en iyi işleri listesini yayınladı.

Listede, bu yıl 'en iyi işler' sıralanırken maaş, talep gibi faktörlerin yanı sıra bir ölçüt olarak esneklik de değerlendirilmiş. Bu nedenle liste ilk kez uzaktan veya hibrit çalışmaya uygun işleri öne çıkarıyor.

Indeed'in ABD'de 2023'ün en iyi işleri listesinin ilk sırasında full stack developer yer alıyor.

Indeed’in araştırmasına göre full-stack developerlar için ortalama yıllık maaş 129.637 dolar.

Aynı zamanda uzaktan çalışmaya oldukça uygun. CNBC'ye göre bir web sitesinin veya uygulamanın ön ve arka yüz teknolojileri konusunda donanımlı olan full stack developerlara olan talep, son aylarda teknoloji sektörünü aştı. ndeed’dekariyer uzmanı olan Kristen Shah, “Aslına bakarsanız, bugün her şirket bir teknoloji şirketidir ve full stack developerlar teknoloji endüstrisinin ötesindeki şirketlere fayda sağlayabilecek benzersiz bir beceri setine sahiptir" diyor.

Sağlık hizmetleri, eğitim, finans, e-ticaret çok sayıda farklı sektör de full stack developerlara ihtiyaç duyuyor.

Bu pozisyondaki kişilerin önemi ise diğer teknoloji yeteneklerine göre birden çok rolü bünyelerinde birleştirmeleri.

Haberde görüşlerine başvurulan Megan Slabinski, “Giderek daha fazla sayıda şirket, uygulama, geliştirme veya genel web ekiplerindeki personel sayısını azaltmak için full stack developerları işe alıyor. Çok yönlü olabilirler, çok çeşitli projeler üzerinde çalışabilirler ve genellikle teknik sorunlara yaratıcı çözümler bulabilirler" diyor.

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CNBC'nin haberinde "Üniversite diploması olmadan tam donanımlı bir geliştirici olabilirsiniz. Slabinski, çoğu işe alım yöneticisinin eğitim geçmişinden çok teknik uzmanlığa öncelik verdiğini söylüyor. Ona göre özgeçmişinizde kod yazmak, Python veya Javascript gibi programlama dillerini kullanmak ve uygulamalar veya web siteleri tasarlamak gibi beceriler aranıyor. Bazı temel teknik beceriler edinmekle ilgileniyorsanız, uzmanlığınızı çevrimiçi kurslar, kodlama eğitim kampları veya sertifika programları aracılığıyla geliştirebilirsiniz.

2023'ÜN EN İYİ İŞLERİ LİSTESİNE GÖRE İLK 10'DA ŞU MESLEKLER VAR

İndeed'in araştırmasın göre ABD'de teknoloji ve sağlık sektörü çalışanları, bugün piyasada en yüksek maaş alan ve en çok aranan çalışanlar arasında. Ek olarak, güneş enerjisi danışmanlarına olan talep yoğunlaşıyor. Bu liste sadece maaşa göre sıralanmamış. Aynı zamanda pozisyona olan talep gibi diğer faktörler de göz önünde bulundurulmuş.

1. Full stack developer

Ortalama yıllık maaş: $129,637

2. Data engineer (Veri Mühendisi)

Yıllık ortalama maaş: $135,260

3. Cloud engineer (Bulut Mühendisi)

Yıllık ortalama maaş: $133,114

4. Psychiatric nurse (Psikiyatri hemşiresi)

Yıllık ortalama maaş: $109,739

5. Senior product manager (Ürün müdürü)

Yıllık ortalama maaş: $147,135

6. Back-end developer

Yıllık ortalama maaş:$148,827

7. Site reliability engineer (Site güvenilirliği mühendisi)

Yıllık ortalama maaş: $153,134

8. Machine learning engineer (Makine öğrenimi mühendisi)

Yıllık ortalama maaş: $153,252

9. Psychiatric mental health nurse practitioner (Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşiresi Uygulayıcısı)

Yıllık ortalama maaş: $134,011

10. Product designer (Ürün tasarımcısı)

Yıllık ortalama maaş: $121,363