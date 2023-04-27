2023’ün ilk çeyreğinde istihdam piyasasında hareketlilik hakim

Kariyer.net’in açıkladığı istihdam verilerine göre bu yılın ilk 3 ayında en fazla iş ilanı yayınlayan sektörler sırasıyla Yapı, Üretim ve Bilişim oldu. Kariyer.net’in şubat ayında başlattığı Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında ise 3 bine yakın şirket depremden etkilenenleri istihdam edebilmek amacıyla ilan yayınladı.

İstihdam piyasasının nabzını tutan Kariyer.net, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri açıkladı. İlk 3 ayda yayınlanan yeni ilanlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterirken, ilanlara yapılan başvuru oranlarındaki artış ise yüzde 8 oldu. İlk çeyrekte en fazla iş ilanı yayınlayan sektörler Yapı, Üretim ve Bilişim sektörleri olarak sıralandı. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre yeni ilan sayılarında en fazla artış yaşanan sektörler sırasıyla; Çevre, Havacılık ve Perakende oldu.

En çok 25-30 yaş arası gençler iş başvurusunda bulundu

2023’ün ilk 3 ayında iş başvurusunda bulunan adayların yaş ortalaması 29 olurken en çok başvuru 25-30 yaş arasındaki adaylar tarafından yapıldı. Başvuran adayların yüzde 54’ü erkek, yüzde 46’sı kadınlardan oluştu. İlk 3 ayda en çok başvuru yapılan pozisyon grupları sırasıyla Satış/Pazarlama, Finans ve İdari İşlerden oluşurken, en çok ilan Satış-Pazarlama, Finans ve Teknik Hizmetler pozisyonlarında yayınlandı. Bilişim sektörü özelinde yayınlanan ilanların ilk sırlarında ise; Grafik Tasarım Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Yazılım Mühendisi pozisyonları yer aldı. 18-25 yaş arası gençlerin en çok başvurduğu ilk üç pozisyon grubu Satış-Pazarlama, Tıp-Sağlık ve Müşteri Hizmetleri olarak dikkat çekti. Kadın adayların başvurularının ise Satış-Pazarlama’dan sonra Finans ve Sağlık gruplarında yoğunlaştığı görüldü. Yılın ilk aylarında en çok ilan yayınlanan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Ankara ve İzmir’in ilan sayıları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12-17 arasında artış gösterdi.

Sahur saatlerindeki başvurularda artış

Başlangıcı Mart ayının son iki haftasına denk gelen Ramazan ayında sahur saatlerinde yapılan başvurular da incelendi. Sahur saatlerinde yapılan başvuruların geçen aya göre yüzde 93, geçen yıl Ramazan ayının aynı dönemine göre ise yüzde 15 arttığı görüldü. Sahur saatlerinde yapılan başvurular, en çok saat 05.00-06.00 aralığında gerçekleşti.

Uzaktan çalışma imkanı sunan ilanlara talep arttı

Deprem felaketi sonrası, uzaktan çalışma imkanı sunan iş ilanlarına yapılan başvurularda yüzde 19’luk bir artış yaşandı. Başvuru hareketlerinde dikkat çeken diğer nokta ise adayların ikamet ettiği illerin dışında farklı şehirlerdeki uzaktan çalışma imkanı sunan ilanlara başvurmayı tercih etmesi. Farklı şehirdeki uzaktan çalışma modeli sunan ilanlara yapılan başvurular yüzde 27 artarken, uzaktan çalışma modeli bulunan mevcut şehirdeki ilanlara yapılan başvuruların yüzde 9 arttığı görüldü. Deprem bölgesi özelinde incelediğimizde; uzaktan çalışma modeli bulunan ilan başvurularında yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşandığı görünüyor. İstanbul’da ikamet eden adayların davranışları incelendiğinde ise yaşanan deprem felaketi sonrası uzaktan çalışma modeli bulunan ilanlara yapılan başvuruların yüzde 15 oranında arttığı görünmekte.

Deprem İstihdam Seferberliğine 250 Binin Üzerinde Başvuru

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından Deprem İstihdam Seferberliği başlatan Kariyer.net, hayata geçirdiği mikro site aracılığı ile bölge istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Deprem sonrası özellikle Hatay, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep’te istihdam hareketliliğinin başladığını belirten Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında şubat ayından bu yana ilan yayınlayan şirket sayısı 3 bine yaklaştı. En çok ilan yayınlayan ilk beş sektör sırasıyla Üretim / Endüstriyel Ürünler, Bilişim, Tekstil, İnşaat ve Otomotiv. Yayınlanan ilanlara şu ana kadar 250 binin üzerinde aday başvurdu. Başvuru yapanların yarısını kadınlar oluşturuyor. Başvuranların neredeyse yarısı 23-35 yaş aralığında ve yüzde 61 gibi büyük çoğunluğu beyaz yaka çalışanlardan oluşuyor. İş arayanların en çok başvuru yaptığı pozisyonlar arasında Satış, Muhasebe ve Hemşirelik gibi pozisyonlar ilk sıralarda yer alıyor. Bunun bir süreç olduğunun bilinci ile farklı çözümleri devreye almak için de çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyoruz ki, birlikte, el birliği ile bu zor günleri de atlatacağız” dedi.

Depremzede gençler için başlatılan Teknoloji İstihdam Seferberliğine yoğun talep

Bölgede gönüllü olmak için 24 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyleyen Uysal, deprem bölgesinde yaşayan gençlere yönelik ayrı bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Uysal, “Depremzede istihdamı kapsamında en çok ilan yayınlayan sektörlerin başında Bilişim geliyor. Sadece deprem bölgesinde yaşayan değil depremden etkilenip başka bir şehre yerleşen adayların yanı sıra bölgede olup kariyerinin henüz başında ya da üniversitenin son yılında olan ve teknoloji alanında kariyer hayal eden gençleri desteklemenin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla, teknoloji yeteneği platformumuz Techcareer.net ile Teknoloji İstihdam Seferberliği başlattık. Bu seferberlik kapsamında teknoloji alanına yönelmek isteyen gençlerimiz için ücretsiz bootcampler planladık. Bootcamplerde eğitim vermek üzere gönüllü olarak 33 eğitmen başvuruda bulundu. Eğitmenlerimizin katkısıyla kısa sürede toplam 20 bootcampi başvuruya açtık. Bu eğitim programlarına 6 bine yakın gencimiz başvurdu” dedi.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iş fırsatlarına ilgi büyük

Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında ayrıca online bir fuar düzenleyerek iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirdiklerini söyleyen Uysal, kurum içi girişimimiz WeBrand’in düzenlediği Deprem İstihdam Seferberliği Fuarı’nda bölgedeki adayları işverenlerle buluşturduk. Fuara 98 şirket katıldı, katılan aday sayısı ise 7200’den fazla. Deprem bölgelerinden katılım yüzde 92 oranındaydı. Adaylar tarafından en çok ilgi gören sektör Bilişim oldu. Bilişim’i sırasıyla Üretim, Gıda, Otomotiv ve Turizm izledi. Fuarda en çok Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan iş fırsatlarının değerlendirildiğini gözlemledik. Bu bölgelerde yaratılacak ek istihdamın hem toplumsal olarak hem de ekonomik anlamda yaraların sarılmasına çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.