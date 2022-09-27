22 Ceo’nun enflasyon formülü: 3 önlem

Tedarik zinciri yönetimi, işletme sermayesini küçülterek nakit akışını hızlandırmak ve çalışanların alım gücünü koruyacak politikalar; Türkiye’deki liderlerin enflasyona karşı aldığı önlemler olarak ön plana çıkıyor.

Capital Ağustos 2022 sayısından

Ekonominin kısa dönemde gidişatını anlamak enflasyonist dönemde oldukça güç. Bu ortamda şirket bünyesindeki pek çok “defonun” daha net görülmeye başlaması da dikkat çekici. Şişen bilançolar, borçlulukta alarm veren seviyeler, alacaklarda yanlış vadeleme, yanlış fiyat uygulamaları, gereksiz stok maliyeti, hareketsiz kalmış tedarikçilere sahip olmak artık daha vahim sonuçlar doğurabiliyor. Tüm bunların yanlış yönetimi, şirketlerin piyasadan silinmesine bile neden olabiliyor. Her şeyin “iyi” gittiği dönemlerde hatalar su yüzüne çıkmazken, enflasyonist ortamda rekabetten sıyrılmanın, hatta ayakta kalmanın yolu enflasyona endeksli süreçleri iyi yönetmekten geçiyor.

Aslında Türkiye’de büyük ölçekli şirket CEO’larının çoğu, enflasyonist ortama yabancı değil. Bu dönemde hızlı karar almanın önemini tecrübelerine dayanarak biliyorlar. Hatta krizi fırsata çevirmenin enflasyonist ortamda mümkün olduğunun da farkındalar. İşte bu nedenlerle pek çok şirket CEO’su, doğru önlemler alarak rekabetten sıyrılmak için çalışıyor. Ajandalarındaki en önemli konu “enflasyon yönetimi”. Her birinin kendi şirketine özel bu kaotik ortam için farklı önlem planları var. Ancak tedarik zinciri yönetimi, nakit akışı planlaması, ince bilanço yaratmak, öz sermaye ve borçluluk seviyesine dikkat etmek gibi konularda birleşiyorlar.

İşte Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin 22 CEO'sunun aldığı 3 enflasyon önlemi... Araştırmanın sonuçlarını ve haberin tüm ayrıntılarını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ