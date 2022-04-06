24 bin ihracatçıya hususi damgalı pasaport verildi

İhracatçılara, dünyanın her noktasında daha aktif olmaları amacıyla hususi damgalı pasaport imkanı tanınırken bugüne kadar bu haktan faydalanan ihracatçı sayısı 23 bin 933 oldu. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk üç ayında rekor kıran ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolara ulaştı.

Elde edilen başarıyı daha da büyütmek ve dış satımın önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda atılan adımlardan biri ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi oldu.

Uygulamayla ihracatçıların işlemlerini kolaylaştırarak hareket kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ihracatçıların dünyanın her noktasında daha aktif ve görünür olmalarını teminen, 2021 yılı boyunca yapılan başvuru sonuçlarına göre toplamda 7 bin 575 firmanın 9 bin 59 yetkilisine hususi damgalı pasaport için onay verildi. Bugüne kadar hususi damgalı pasaport hakkından faydalanan ihracatçı sayısı ise 23 bin 933 oldu.

Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların yurt dışındaki pazarlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılında 236 hizmet ihracatçısı firmaya ise toplam 350 hususi damgalı pasaport kontenjanı tanımlandı.

Bakanlığa 2020 yılında yapılan başvurulara göre, 3 bin 393 firmanın 3 bin 783 yetkilisine hususi damgalı pasaport için onay verilmişti. 2020 yılında 103 hizmet ihracatçısı firmaya ise 155 hususi damgalı pasaport kontenjanı tanımlanmıştı.

Şartları kolaylaştırıldı

Öte yandan, yapılan düzenlemelerle hususi damgalı pasaporttan yararlanma süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılırken son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerindeki mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilmesine olanak tanınmıştı. Böylece, hususi damgalı pasaport için getirilen ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmişti.

Bu kapsamda, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcileri de ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabiliyor.

Yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olanların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındakilerin dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebiliyor.

Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı da bulunmuyor.