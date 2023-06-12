25 milyar dolarlık yatırım imparatorluğunu oğlu Alex'e devretti!

Milyarder yatırımcı George Soros, 25 milyar dolarlık imparatorluğunun kontrolünü oğlu Alex'e devrettiğini doğruladı.

12.06.2023 10:27:410
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25 milyar dolarlık yatırım imparatorluğunu oğlu Alex'e devretti!

Dünyanın en tanınmış dolar milyarderlerinden 92 yaşındaki George Soros, 25 milyar dolarlık imparatorluğunun kontrolünü oğlu Alex'e devrettiğini doğruladı. Soros, Forbes'e göre 6,7 milyar dolarlık net servete sahip ve dünyanın en zengin 400 kişisinden biri. 2017'de aile ofisinden 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir hayır kurumu grubu olan ve Aralık ayında oğlu Alex'in başkanlığına atandığı Açık Toplum Vakıflarına 18 milyar dolar aktardı.

Hafta sonu yayınlanan özel bir röportajda Wall Street Journal'a konuşan Alex, babasından "daha politik" olduğunu söyledi ve gelecek yıl ABD seçimlerinde Soros örgütünün önemli bir mali rolü olacağına dair imalarda bulundu. Açık Toplum Vakıfları, CNBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi, ancak bir sözcü, Reuters haber ajansıyla röportajın ayrıntılarını doğruladı.

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