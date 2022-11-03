26. Aydın Doğan Ödülü, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya'ya verildi

26. Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya oldu. Aydın Doğan Vakfı tarafından toplumun kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak amacıyla 1996'dan bu yana her yıl kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü, bu yıl Alev Ebüzziya'ya takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, son yıllarda toprağın değerini daha iyi anladıklarını, iklim ve gıdanın birer kriz kaynağına dönüşmesinin toprağın değerini hatırlattığını söyledi. Yalçındağ, Alev Ebüzziya'nın, Anadolu'da neredeyse 10 bin yıldır olan geleneği ve Anadolu medeniyetlerinin izlerini eserlerine taşıyan bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Alev Ebüzziya'nın seramik üretimini 60 yılı aşkın süredir büyük bir sabır, sebat ve tutarlılıkla sürdürdüğünü aktaran Yalçındağ, "Alev Ebüzziya, köklerinden aldığı ilhamla kendine has güncel ve zamansız bir dil geliştiren, hem Türkiye'de hem dünyada meslektaşlarına esin kaynağı olan bir sanatçı. 26. Aydın Doğan Ödülü'nü Alev Ebüzziyya gibi duayen bir isme takdim edecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, kıymetli sanatçımıza 60 yıllık meslek yaşamı boyunca duyu dünyamıza katkıları için sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Amacımız, çağdaş, yeniliğe açık, eleştirel düşünceye sahip gençler yetiştirmeye katkı sunmak

Arzuhan Doğan Yalçındağ, toprağın Doğan Grubu ve ailesi için de çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu topraklara, ülkeye aşkımız, bağlılığımız 60 yılı aşkın süredir eksilmeden sürüyor. Annemiz ve babamız, 99'uncu yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin evlatları. Ülkemizi ileriye taşıyacak, sosyal ve ekonomik girişimin önemine olan inançları, istihdam, eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki duyarlılıkları bize hep yol gösterdi. Onları hep örnek aldık, alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Çeyrek asırdan fazla zamandır eğitim, sanat ve kültürle iç içeyiz. Ülkemizin kalkınmasına katkı sunabilmek için bu alanlarda proje geliştiriyor ve yapılan çalışmalarla ülkemizin öncü, üretken insanlarına destek veriyoruz. Amacımız, çağdaş, yeniliğe açık, eleştirel düşünceye sahip gençler yetiştirebilmeye katkı sunabilmek. Aydın Doğan Vakfı, bu çabalarımızın en doğrudan ifadesi."

Önümüzdeki 25 yılı düşünüyor ve tasarlıyoruz

Bugüne kadar "Baba Beni Okula Gönder" projesiyle 33 ilde binlerce kız öğrencinin yolunu açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Aydın Doğan Karikatür Yarışması'yla kendi alanında bir dünya markası yaratmanın onurunu, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Birleşmiş Milletler ile el ele toplumsal cinsiyet eşitliği ile sesimizi sadece ülkemize değil, dünyaya duyurmanın gururunu, Genç İletişimciler Yarışması ile yıllardır birçok gencimizi iletişim dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve şimdi önümüzdeki 25 yılı düşünüyor ve tasarlıyoruz. Aynı yaratıcı hevesle, heyecanla önümüzdeki yıllarda karşınızda olacağız." şeklinde konuştu.

Alev Ebüzziya da seramik sanatçısı olma yolculuğunu katılımcılara anlattı. Ebuzziya, bu ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunun, yanı başında sorumluluk da getirdiğini unutmayacağını söyledi. Alev Ebüzziya'ya ödülünü, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı verdi.