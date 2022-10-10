2.Dünya Savaşından bu yana ilk kez oldu

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez emlak vergisi beyannamesi zorunlu hale geldi.

10.10.2022 13:26:100
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2.Dünya Savaşından bu yana ilk kez oldu

Almanya'da yeni emlak vergisi (Grundsteuererklärung) değerlendirmesi kapsamında yaklaşık 36 milyon gayrimenkulün yıllık vergi oranlarının yeniden değerlendirilmesi için tüm emlak sahiplerinin 31 Ekim 2022'ye kadar beyannamelerini maliyeye göndermesi gerekiyor. 

2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez istenen beyanname sonucu oluşacak yeni vergilendirme miktarı 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlayacak. Almanya'nın Köln kentinde mali müşavirlik yapan Süleyman Çelik, AA muhabirine yeni emlak vergisi ile ilgili açıklamada bulundu.

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