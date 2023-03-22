3 kamu bankasından 107 milyar TL sermaye artırımı

3 kamu bankasında sermaye artırımı kararı alındı. Sermaye Halkbank’ta 30 milyar TL, Vakıfbank’ta 32 milyar TL, Ziraat Bankası'nda 45 milyar TL yükseltiliyor.

22.03.2023 10:18:530
Paylaş Tweet Paylaş
3 kamu bankasından 107 milyar TL sermaye artırımı

3 kamu bankasında sermaye artırımı kararı alındı. Halkbank ve Vakıfbank tarafından alınan tahsisli sermaye artırım kararları KAP'a yapılan açıklamalar ile duyuruldu. Buna göre Halkbank'ta 30 milyar TL Vakıfbank'ta ise 32 milyar TL sermaye artırımına gidildi. Ziraat Bankası ise sermayesini 45 milyar TL artırıyor. Böylece 3 kamu bankasının toplam sermaye artırımı 107 milyar TL oldu.

Halkbank KAP'a "Bankamızın 10 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, toplam 4 milyar 969 milyon 120 bin 730 TL olan çıkarılmış sermayesinin, "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 30 milyar TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada "Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 7 milyar 111 milyon 364 bin 116 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 32 milyar Türk Lirası toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Katılım 4,7 milyar TL sermaye artırımı kararı aldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Çin ve Rusya, Sibirya'dan doğal gaz boru hattı inşa edecek

Çin ve Rusya, Sibirya'dan doğal gaz boru hattı inşa edecek

Ekonomistlerden faiz tahmini: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?

Ekonomistlerden faiz tahmini: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?

Bakan emekli aylığına zam açıkladı: EYT'liler de yararlanacak

Bakan emekli aylığına zam açıkladı: EYT'liler de yararlanacak

İkinci el online otomobil pazarında satışlar da fiyatlar da arttı

İkinci el online otomobil pazarında satışlar da fiyatlar da arttı

3 kamu bankasından 107 milyar TL sermaye artırımı

3 kamu bankasından 107 milyar TL sermaye artırımı

Ramazan ayı yarın başlıyor... İlk sahura bu gece kalkılacak

Ramazan ayı yarın başlıyor... İlk sahura bu gece kalkılacak

Yorum Yaz