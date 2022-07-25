300 bin dolarlık Cadillac’ın içi oldukça ilginç görünecek

General Motors’un lüks markası Cadillac, yalnızca elektrikli hale geliyor. Planının önemli bir parçası, yakın gelecekte piyasaya sürülecek üst düzey bir amiral gemisi olan Celestiq. Lüks otomobil üreticisi, modelin konsept aracını tanıttı…

Fiyatı göz önüne alındığında, Cadillac’ın onu “ultra lüks” bir amiral gemisi modeli olarak görmesi şaşırtıcı değil. Şu an için çoğu teknik özellik hakkında sessiz kalınsa da marka, el yapımı sedan için bazı ilgi çekici detayları açıkladı.

Celestiq, el yapımı malzemeler, dört tekerlekten çekiş ve GM’nin yeni nesil sürücü destek sistemi Ultra Cruise’a sahip olacak. Ayrıca GM’nin Ultium güç aktarma teknolojisi ile güçlendirilecek.

İç mekânın, sürücüler ve yolcular için kişiselleştirilebilir bir deneyim sunduğu söyleniyor. Cadillac, uzun, şık otomobilin orta çağ tasarımından ilham aldığını belirtiyor.

Cadillac araçtan yılda sadece 500 adet üretmeyi planlıyor. Bumerang şeklindeki fren lambaları, Cadillac’ın müşterilere yeni sunulan elektrikli SUV’si Lyriq’i yansıtıyor.

Her yolcunun kabine girmesini istediği ışık miktarını bağımsız olarak kontrol etmesini sağlayan dört kadranlı bir cam tavana sahip. Arka koltuğa bakan iki ekran da dâhil olmak üzere beş LED dokunmatik ekran var. 55 inçlik bir ekran, otomobilin ön panelinin tüm genişliğini kaplıyor.

Cadillac, Celestiq’in “elektronik dijital panjur” adı verilen bir özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Bu özellik, ön koltuktaki yolcunun, sürücünün dikkatini dağıtmadan video izlemesine izin veriyor. Yolcular arasındaki iki küçük ekran, koltuklar gibi bazı işlevleri kontrol ediyor.

Celestiq için Insider, “Pek çok ekranı ve cesur koltukları arasında Celestiq, 1950’lerin bilimkurgu filminden fırlamış bir uzay gemisi gibi görünüyor” yorumu yapıyor.

Cadillac’ın ortaya koyduğu model şimdilik bir konsept olsa da üretim versiyonu çok benzer olacak. Motor Authority’ye göre Celestiq’in 2024 yılında, 2025 model olarak satışa çıkması bekleniyor.