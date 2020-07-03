33 ülkenin kredi notunu düşürdü

Fitch Ratings, COVID-19 salgınına bağlı olarak, sene başından bu yana 33 ülkenin kredi notunu düşürdü.

3.07.2020 12:47:000
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33 ülkenin kredi notunu düşürdü

Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings COVID-19 salgınına bağlı olarak, sene başından bu yana 33 ülkenin kredi notunu düşürdüğünü açıklarken, Fitch Ülke Değerlendirme Küresel Direktörü James McCormack, firmanın 40 ülkenin görünümünün de negatife döndürüldüğünü duyurdu.

Senenin başından bu yana 33 ülkenin kredi notunun düşürüldüğünü ve bunun bir ilk olduğunu söyleyen McCormack, “Diğer yandan, daha önce aynı anda 40 ülkenin görünümünü negatife döndürmemiştik.” dedi.

Fitch’in kredi notunu düşürdüğü ülkeler arasında Birleşik Krallık, Avustralya ve Hong Kong bulunuyor.

McCormack, ülkelerin ekonomilerini COVID-19 krizinden korumak adına harcamaları artırırken, bu da Fitch’in değerlendirdiği 119 ülkenin tümünde finansal pozisyonlarında bozulmalar görüldüğünü ve bu bozulmaların bütçe dengelerine daha büyük açıklar ya da daha az fazlalar olarak yansıyabileceğine işaret etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) daha önce hükümetlerin COVID-19 salgınının önüne geçmek için aldığı önlemlerin ekonomiye verdiği hasarın tahmin edilenden daha fazla olduğunu açıklamış ve küresel kamu borçlarının küresel gayri safi hasılayı aşabileceği konusunda uyarmıştı.

Fitch, mayıs ayında yayınladığı bir raporda temerrüde düşen ülkelerin sayısının, COVID-19 salgını ve zayıflayan petrol fiyatları etkisiyle, rekor düzeye yükseleceği konusunda uyarmıştı.

McCormack, Fitch’in COVID-19 dönemi sonrasıyla ilgilendiğini söyledi ve ekledi, “Ülkelerin borçluluk düzeylerini aşa çekip çekemeyeceklerini inceleyeceğiz ve notlarımızı değerlendirmelerimize göre vereceğiz.”








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