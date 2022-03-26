344 maden sahası daha ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 344 maden sahası daha ihale edileceğini açıkladı.

26.03.2022 09:36:000
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344 maden sahası daha ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleye ilişkin bilgiler, ilanın yayın tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG internet sitesinde duyurulacak. İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

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