4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel proje

Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel olarak Türkiye’nin dört bir yanında bulunan mağazalarında ücretsiz mama dağıtımı yapan Gratis, bu yıl da patili dostlar için bir proje gerçekleştiriyor. Gratis, bu yıl mağazalarında ücretsiz olarak dağıtacağı mama paketlerine ek olarak daha çok sokak hayvanına ulaşılması için lider mobilite platformu Martı ile iş birliği gerçekleştirdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hem mağazalarda hem de Martı aracılığı ile 2’şer ton olmak üzere toplamda 4 ton ücretsiz mama dağıtılacak.

Türkiye’nin 81 ilinde 670’i aşkın mağazasıyla hizmet veren Gratis, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanlarının beslenmesine dikkat çekebilmek için ücretsiz mama dağıtım projesine devam ediyor. Bu yıl, lider mikromobilite platformu Martı ile iş birliği yapan Gratis, sadece mağazalarında değil Martı araçlarında da mama paketlerinin dağıtılmasını sağlayacak. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanındaki Gratis mağazalarını ziyaret eden veya İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan Martıları kullanan herkes, hediye edilecek mama paketlerini sokakta yaşayan kedi ve köpeklerle paylaşabilecek. Proje kapsamında toplam 4 ton mamanın sokak hayvanlarına ulaşması sağlanacak.

Projeye ilişkin olarak Gratis Pazarlama Direktörü Selcan İkiz, “Gratis olarak mağazalarımızın daimi misafirleri olan patili dostlarımızın her zaman yanındayız. Soğuk kış günlerinde onları mağazalarımızda koruyor, cadde mağazalarımızdaki su ve mama kaplarımızla onlara yardımcı oluyoruz. Mağazalarımızı ziyaret eden patili dostlarımızın yanı sıra sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklere de ulaşabilmek için her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Türkiye çapındaki tüm mağazalarımızda misafirlerimize mama paketleri hediye ediyoruz. Bugüne kadar toplamda ücretsiz 30 ton mama dağıtarak hayvan sever müşterilerimiz sayesinde sokaktaki dostlarımıza ulaştık. Hayvan sevgisinin artması, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi ve onların korunmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız projemiz bizim için çok değerli. Bu yıl ise, Martı ile projemiz kapsamında bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile Gratis mağazalarının yanı sıra Martı araçlarında ücretsiz mama dağıtımı yaparak daha çok sokak hayvanının beslenebilmesini sağlayacağız. Bu özel projemizi Martı ile paylaşmaktan ve projemiz sayesinde sokak hayvanlarının beslenebilmesine katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Gratis iş birliğine yönelik olarak Martı Kurumsal İletişim Direktörü Merve Sarıcan ise, “On binlerce aracımız ile 4 senedir sokakların nabzını tutan Martı ailesi için sokak hayvanları her zaman çok önemli oldu. Geçtiğimiz sene Martı Dostluk Yuvaları ile hatırlayıp, hatırlatmıştık bu anlamlı günü. Bu sene de Gratis gibi patili dostlarımızı sahiplenen, bu konuda duyarlılık sahibi bir markayla iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde hem sokak hayvanlarına ihtiyaç duydukları gıdayı ulaştırmış olacak, hem de milyonlarca Martı kullanıcısını da bu iyilik projesine dahil ederek farkındalık sağlayacağız” dedi.